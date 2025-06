Airbnb: un’esperienza unica con gli atleti olimpici italiani.

Immersi nell’eccellenza sportiva italiana, Airbnb lancia un’iniziativa inedita, un ponte tangibile tra il sogno olimpico e il pubblico appassionato. A partire dal 23 giugno, un’opportunità unica si apre: vivere esperienze immersive a stretto contatto con alcuni dei più brillanti atleti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Non si tratta di semplici incontri, ma di veri e propri tuffi nel mondo dello sport di alto livello, con la possibilità di apprendere, condividere e ispirarsi.Immaginatevi sul ghiaccio, guidati dalla leggenda Carolina Kostner, bronzo olimpico e oro mondiale di pattinaggio artistico, che vi svelerà i segreti del riscaldamento, della tecnica e dell’interpretazione di un’esibizione. Oppure, pedalando a fianco di Arianna Fontana, l’undici volte medagliata olimpica nel short track, sulle impegnative salite delle Alpi lombarde, assaporando la disciplina e la perseveranza che hanno forgiato la sua carriera. Potrete esplorare i sentieri di Trentino con Omar Visintin, campione di snowboard, o affrontare le sfide della Val d’Aosta correndo con Federico Pellegrino, un fiore all’occhiello dello sci di fondo italiano. Per chi desidera un’esperienza ancora più inclusiva, sarà possibile imparare le basi dell’hockey su ghiaccio paralimpico a Torino, sotto la guida esperta di Andrea Macrì, un esempio di resilienza e talento.Il 23 ottobre, Carolina Kostner aprirà le porte del PalaSesto a Sesto San Giovanni, accogliendo un gruppo selezionato di partecipanti. L’evento si svilupperà come un vero e proprio masterclass, dalla preparazione fisica alla padronanza delle tecniche specifiche, fino a toccare temi più profondi, come la mentalità vincente e la gestione della pressione. L’atleta condividerà aneddoti personali, riflessioni sulla sua carriera e lezioni apprese, creando un’atmosfera di ispirazione e autenticità.Questa iniziativa, che coinvolge un totale di 26 esperienze ospitate da atleti olimpici e paralimpici, testimonia un profondo desiderio di restituire alla comunità ciò che lo sport ha donato agli atleti stessi: valori come la dedizione, il rispetto, l’inclusione e la ricerca costante dell’eccellenza. Si tratta di un’opportunità per avvicinare il pubblico al mondo olimpico, per alimentare la passione per lo sport e per trasmettere un messaggio di speranza e di ispirazione, in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, un evento che tutto il paese aspetta con trepidazione. La partnership con Airbnb rappresenta un passo importante per democratizzare l’accesso al mondo dello sport di élite e per creare connessioni significative tra atleti e tifosi.