Alto Adige: 120 nuovi docenti per una svolta nell’istruzione

L’Alto Adige si appresta ad accogliere 120 nuovi docenti per l’anno scolastico 2025/26, un dato che segna una svolta significativa nel panorama dell’istruzione provinciale.

Questa cifra, la più alta registrata negli ultimi dieci anni, testimonia un profondo cambiamento di rotta nelle politiche del personale scolastico, distanziandosi dalle precedenti procedure caratterizzate da scarsi incrementi, spesso al di sotto delle 20 unità annuali, e talvolta interrotte o drasticamente rallentate.

L’incremento, quantificato in oltre il 500% rispetto alla media del periodo 2016-2024, posiziona la scuola italiana in Alto Adige come il settore provinciale che ha beneficiato della maggiore stabilizzazione del personale.

Questo dato non è semplicemente un numero, ma riflette un investimento strategico da parte della Giunta provinciale volto a consolidare la qualità dell’offerta formativa e a riconoscere il ruolo cruciale degli insegnanti all’interno della comunità.

L’Assessore Provinciale all’Istruzione in lingua italiana, Marco Galateo, sottolinea come la continuità didattica rappresenti il pilastro fondamentale per una scuola di eccellenza.

Dopo un periodo segnato da un elevato turnover e da condizioni di precarietà che hanno penalizzato studenti e docenti, questa nuova ondata di stabilizzazioni consente alla scuola italiana in Alto Adige di ricostruire una base solida, fondata su professionalità, motivazione e un profondo senso di appartenenza alla comunità educativa.

Il Sovrintendente Scolastico, Vincenzo Gullotta, aggiunge che queste 120 immissioni in ruolo costituiscono un segnale tangibile di valorizzazione della professione docente, contribuendo a garantire agli studenti e alle famiglie un percorso formativo coerente e di elevato livello.

Questo implica non solo la disponibilità di insegnanti qualificati, ma anche la possibilità di sviluppare progetti didattici a lungo termine, creare un clima di apprendimento positivo e favorire una più stretta collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

L’impatto di queste nuove assunzioni è particolarmente significativo per la scuola primaria e gli istituti comprensivi, settori in cui si concentra la maggior parte dei nuovi posti di ruolo.

Questa scelta strategica mira a rafforzare le fondamenta del sistema scolastico, garantendo un solido supporto agli insegnanti più giovani e creando opportunità di crescita professionale per quelli più esperti.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento del sistema educativo altoatesino, che punta a superare le criticità del passato e a costruire una scuola capace di rispondere alle sfide del futuro.

Il focus sulla stabilità del personale docente è visto come un elemento chiave per favorire l’innovazione didattica, promuovere l’inclusione e preparare gli studenti ad affrontare un mondo in continua evoluzione.

La nuova fase di crescita, alimentata da queste significative assunzioni, promette di offrire agli studenti altoatesini un’istruzione di qualità, in grado di formare cittadini consapevoli e responsabili.