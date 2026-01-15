Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell’Alto Adige subì una cesura profonda con l’entrata in vigore del regio decreto che sanciva l’italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi.

Lungi dall’essere un processo volontario, come formalmente presentato, l’iniziativa del regime fascista si concretizzò attraverso una pressione sistematica che costrinse migliaia di famiglie a rinunciare alle proprie radici onomastiche, un patrimonio tramandato di generazione in generazione.

Esempi tangibili di questa dolorosa trasformazione si ritrovano nei cambiamenti da Durnwalder a Durna, da Kompatscher a Campacci, simboli di un’identità soffocata.

L’atto non mirava a una traduzione fedele all’etimologia o al significato originario del cognome, bensì ad una mera conformità fonetica all’italiano.

Questa priorità estetica e burocratica portò a una miriade di interpretazioni arbitrarie.

Alcuni cognomi furono tradotti letteralmente, altri in modo più creativo, generando spesso diverse varianti per la stessa famiglia.

Il cognome Hofer, per illustrare, si diversificò in Dalmaso, Dalla Corte, Masi, Corti o addirittura Offer, testimonianza di un processo disumanizzante e frammentante.

Il registro ufficiale conteneva circa 6.000 cognomi, affiancati dalle loro controparti italianizzate, coinvolgendo complessivamente circa 13.500 persone.

Come sottolinea lo storico Stefan Lechner, i cognomi sudtirolesi affondano le loro radici in un substrato culturale germanico, distante dalle influenze latine o italiane.

Spesso essi riflettono l’occupazione professionale degli antenati, la località di origine o il nome del maso di appartenenza.

Nelle valli di Pusteria e Venosta, l’influenza bavarese e alemanna si manifesta in particolare, confermando l’origine germanica di gran parte del patrimonio onomastico locale.

L’italianizzazione non si limitò ai cognomi, ma si estese anche ai nomi di battesimo.

Franz diventava Francesco, Josef si trasformava in Giuseppe, e questa pratica, inizialmente applicata ai soldati al servizio del Regno, divenne legge per tutti i neonati.

Questa imposizione, volta a cancellare l’identità culturale sudtirolese, spinse molti genitori a scegliere nomi di battesimo privi di equivalenti italiani, un atto di resistenza silenzioso.

L’estensione dell’italianizzazione si rivela anche nella sfera del sacro, con la trasformazione dei cimiteri.

Tuttavia, anche in questo caso, la comunità locale trovò modi per preservare la propria identità, limitando al minimo le scritte sulle lapidi.

Con la fine della guerra e il ritorno all’Austria, la possibilità di ripristinare i nomi originali tramite un atto amministrativo permise a molti sudtirolesi di recuperare le proprie radici.

Nonostante ciò, una parte della popolazione continua a portare il nome italianizzato sui documenti ufficiali, testimonianza indelebile di un capitolo doloroso della storia altoatesina, e simbolo di un’identità complessa e stratificata, plasmata da eventi storici traumatici e dalla resilienza di un popolo.