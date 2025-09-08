Alto Adige: campanella a rischio tra cultura e dispute contrattuali.

Il suono squillante della prima campanella ha segnato l’inizio di un nuovo anno scolastico in Alto Adige, un momento simbolico per la comunità e un’occasione per riflettere sull’evoluzione del sistema educativo provinciale.

Nonostante l’atmosfera di rinnovamento, un contenzioso contrattuale tra la Provincia e il corpo docente ha gettato un’ombra di incertezza sul nuovo percorso.

La negoziazione, in stallo da mesi per il rinnovo del contratto di lavoro locale, ha portato gli insegnanti a dichiarare una forma di protesta che si manifesta con la sospensione di attività considerate tradizionalmente parte integrante dell’esperienza scolastica, come le gite didattiche e, in alcune scuole elementari e medie, la partecipazione alla cerimonia religiosa di apertura dell’anno.

L’Alto Adige, terra di confine e crogiolo di culture, si distingue per un modello educativo plurilingue, fondato sul principio dell’istruzione nella lingua madre: italiano, tedesco e ladino.

Questo approccio, lungi dall’essere una mera formalità, riflette la complessa identità territoriale e l’impegno a preservare le specificità linguistiche e culturali di ogni comunità.

All’interno di questo sistema, gli istituti scolastici italiani accolgono un numero crescente di studenti, attestanti un totale di 22.211 iscritti.

L’incremento demografico registrato negli anni è un chiaro segnale dell’efficacia e della qualità dell’offerta formativa italiana, che si presenta come un sistema capace di innovare e di rispondere alle esigenze di una popolazione diversificata, promuovendo un’educazione inclusiva e attenta al singolo.

L’assessore all’Istruzione e Cultura italiana, Marco Galateo, ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un impegno costante verso l’eccellenza e l’attenzione alle nuove metodologie didattiche.

Parallelamente, la lingua tedesca continua a rappresentare il pilastro dell’istruzione per la maggior parte degli studenti, con 65.010 iscritti complessivi.

L’importanza della lingua ladina, espressione di una cultura millenaria e di un patrimonio linguistico unico, si riflette nel numero di 2.935 iscritti nelle scuole e negli asili delle valli ladine, un dato che evidenzia la volontà di preservare e valorizzare questa lingua minoritaria e la cultura ad essa collegata.

La situazione attuale, con la disputa contrattuale che incombe e la necessità di garantire la continuità dell’offerta formativa, pone l’attenzione su temi cruciali come il ruolo dell’insegnante, le condizioni di lavoro e la valorizzazione del capitale umano all’interno del sistema educativo altoatesino.

La sfida per il futuro sarà quella di trovare un equilibrio tra la tutela delle specificità culturali e linguistiche e la necessità di garantire un’istruzione di qualità, accessibile a tutti, in grado di preparare i giovani alle sfide del futuro in un contesto globale in continua evoluzione.