Alto Adige: Sequestro di droga e arresto a Merano

Nel cuore dell’Alto Adige, l’attività di controllo del Nucleo Carabinieri di Merano si è concretizzata in un significativo sequestro di stupefacenti e nell’arresto di un giovane di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze illecite.

L’operazione, frutto di un’attenta attività di osservazione e pedinamento, ha portato alla luce una micro-organizzazione dedita al traffico di droga che operava nel territorio.

Le indagini, sviluppatesi nel tempo, avevano focalizzato l’attenzione sul giovane, considerato un elemento attivo nella rete di spaccio locale.

L’apparente routine quotidiana del sospettato, tuttavia, celava una precisa strategia operativa, volta a eludere i controlli e a mantenere inalterato il flusso di droga.

La svolta decisiva si è verificata durante un controllo mirato in un autogrill situato lungo la superstrada Mebo.

I Carabinieri, in servizio di osservazione, hanno notato un comportamento sospetto: il giovane si muoveva con nervosismo e impazienza, dirigendosi ripetutamente verso i servizi igienici.

Questo atteggiamento, inequivocabile segnale di un tentativo di occultamento, ha convinto gli operatori a intervenire.

L’irruzione in una delle cabine dei bagni ha sorpreso il ventenne intento a manipolare confezioni di nylon contenenti la sostanza illecita, già suddivisa in dodici dosi pronte per la cessione.

La quantità sequestrata ammonta a circa sessanta grammi di cocaina, una cifra considerevole in termini di impatto sul mercato locale.

A corredo della droga, sono stati rinvenuti 450 euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività illecita.

Il provvedimento restrittivo non si è fermato all’arresto e al sequestro immediato.

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire un sofisticato bilancino di precisione digitale.

La presenza di tracce residue di polvere bianca sul dispositivo, suggerisce l’utilizzo dello stesso per la pesatura e la confezionamento della droga, confermando il ruolo del giovane all’interno di un sistema più ampio.

L’episodio evidenzia come l’attenzione costante e la capacità di interpretare segnali, anche apparentemente insignificanti, siano elementi cruciali per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, garantendo la sicurezza e la vivibilità del territorio.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a smantellare le reti criminali e a sottrarre alla collettività soggetti dediti al traffico di droga.