Alto Adige sotto una morsa di freddo: temperature record e neve in arrivo.

L’inverno si fa sentire con particolare intensità in Alto Adige, dove la recente ondata di freddo ha portato alla registrazione delle temperature più basse dell’intera stagione.

San Giacomo in Val di Vizze, con un gelido -20 gradi, e Sesto Pusteria, terra natale del campione Jannik Sinner, con -19 gradi, hanno fatto da epicentro di un’ondata di freddo che ha interessato l’intera regione.

L’aria polare, proveniente dalle regioni settentrionali, ha instaurato un clima rigido e pungente, con sensazioni termiche percepite ancora più basse a causa del vento.

La stabilità atmosferica, caratterizzata da un anticiclone di origine siberiana, sembra destinata a persistere nei prossimi giorni, senza significative variazioni nelle condizioni meteo.

L’Epifania, martedì, si preannuncia serena e soleggiata, con un vento freddo da nord a rendere la giornata ancora più pungente.

Anche mercoledì il sole dovrebbe dominare il panorama, seppur con temperature ancora decisamente basse.

Le zone a nord, in particolare quelle esposte ai venti provenienti dalle Alpi, continueranno a sperimentare condizioni ventose, con un aumento della sensazione di freddo.

Giovedì, l’evoluzione meteorologica potrebbe riservare qualche cambiamento.

La mattinata sarà caratterizzata da un cielo limpido e soleggiato, ma, nel corso della giornata, si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità, con un fronte perturbato in avanscoperta proveniente da nordovest.

Questa avanzata di aria umida e fredda potrebbe portare, verso sera e nella successiva notte, nevicate localizzate lungo la cresta di confine, alimentate da venti di Föhn che convogliano l’umidità verso le cime.

L’accumulo nevoso sarà variabile, a seconda dell’altitudine e dell’esposizione.

Venerdì, l’instabilità si farà più marcata, con un cielo prevalentemente nuvoloso, alternato a tratti molto nuvoloso.

La possibilità di precipitazioni, sotto forma di neve, non potrà essere esclusa, anche se la loro intensità e la loro estensione territoriale dipenderanno dall’evoluzione del sistema perturbato.

L’aria fredda, sempre presente, manterrà le temperature sotto la media stagionale, richiedendo un adeguato abbigliamento per affrontare le condizioni atmosferiche avverse.

La situazione richiede quindi un monitoraggio costante dell’evoluzione meteorologica per prepararsi a eventuali cambiamenti.