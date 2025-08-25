Andrea Ziglio nuovo Direttore Generale Salute e Welfare in Trentino

La Direzione Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento si appresta a inaugurare una nuova fase, con l’ingresso di Andrea Ziglio nel ruolo di Dirigente Generale.

La decisione, assunta dalla Giunta provinciale su impulso del Presidente Maurizio Fugatti, in concerto con l’Assessore Mario Tonina, segna un punto di svolta strategico per il sistema di welfare trentino.

Ziglio, che assumerà ufficialmente le sue funzioni il 15 settembre, vanta un curriculum professionale di notevole spessore, costellato di esperienze manageriali di rilievo sia a livello locale che nazionale.

Il Presidente Fugatti ha sottolineato come la scelta di Ziglio rappresenti un investimento di qualità, un punto di forza per affrontare le complesse sfide che attendono il territorio.

La sua preparazione, consolidata in contesti sanitari e universitari di eccellenza, unitamente alla capacità di integrare visione strategica e concretezza operativa, si prefiggono di elevare la qualità dei servizi sanitari e assistenziali, ponendo al centro il benessere della cittadinanza.

Un plauso sentito è stato rivolto al Dottor D’Urso per il lavoro proficuo svolto finora, mentre al Dottor Ziglio vengono espressi i migliori auspici per un percorso professionale ricco di successi.

L’Assessore Tonina ha convenuto con il Presidente, evidenziando come l’esperienza di Ziglio, maturata anche al di fuori dei confini provinciali, arricchisca significativamente il capitale umano a disposizione della Direzione.

L’aver diretto strutture sanitarie trentine e aver operato in centri di ricerca avanzata, conferisce a Ziglio una profonda conoscenza del sistema sanitario e delle politiche sociali locali, cruciale per un’azione efficace.

L’esperienza in un contesto universitario, inoltre, si rivela particolarmente rilevante nell’ambito del percorso di sviluppo dell’Asuit, l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, un progetto strategico per l’innovazione e l’eccellenza della sanità trentina.

La nomina di Ziglio non è solo una sostituzione di personale, ma una deliberata scelta di leadership, volta a rafforzare la capacità della Direzione di rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione sempre più complessa.

La sua familiarità con l’assetto normativo e organizzativo del territorio, unita alla diretta esperienza maturata negli ospedali periferici, permetterà di comprendere a fondo le peculiarità del sistema sanitario trentino e di agire in modo mirato, promuovendo un’assistenza accessibile e di alta qualità per tutti i cittadini.

L’auspicio è che, con la guida di Ziglio, la Direzione possa continuare a innovare, ottimizzare le risorse e garantire un futuro sostenibile per la salute e il benessere della comunità trentina.