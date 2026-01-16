Arma 1814 Ski Challenge: Sport, Esercito e Valori in Val Gardena

Dal 23 gennaio al 1° febbraio, Selva di Val Gardena si trasforma in un palcoscenico di eccellenza sportiva e celebrazione dei valori militari con l’edizione 2024 dell’“Arma 1814 Ski Challenge”.

Più che una semplice competizione, l’evento rappresenta la seconda iterazione di una complessa esercitazione alpina dei Carabinieri, evoluta in una manifestazione multidisciplinare che unisce sport, addestramento e un profondo impegno verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza.

Circa duecento militari, provenienti dall’Arma dei Carabinieri e da rappresentanze delle Forze Armate e di Polizia di Francia, Svizzera, Slovenia, Germania, Austria e Qatar, si sfideranno in una varietà di discipline invernali, dallo sci di fondo, che richiede resistenza e tecnica impeccabile, allo sci alpinismo, che mette alla prova abilità di progressione in terreni ripidi e complessi, fino allo slalom gigante, che esige precisione e velocità.

La presenza di atleti provenienti da Esercito, Marina e Aeronautica italiana, e la partecipazione internazionale, sottolineano l’importanza strategica dell’iniziativa come ponte tra culture e forze armate.

L’Arma 1814 Ski Challenge è un progetto del Ministero della Difesa, con il supporto di Difesa Servizi, una società in house incaricata di valorizzare le risorse del Dicastero.

L’evento va oltre la semplice competizione sportiva; è un’occasione per celebrare l’identità e i valori dell’Arma dei Carabinieri, evidenziando le loro competenze operative in ambienti montani e rafforzando l’immagine pubblica dell’istituzione.

Un elemento centrale è la promozione di principi fondamentali: sostenibilità ambientale, sicurezza delle persone e tutela del patrimonio naturale, temi cruciali anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, per le quali i Carabinieri, insieme alle altre Forze Armate, saranno protagonisti nell’assicurare un contesto sicuro e un supporto logistico essenziale.

A partecipare anche gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ‘Gspd’, a testimonianza dell’inclusione e dell’impegno verso lo sport per tutti.

Il ricco programma dell’evento include non solo le competizioni sportive, ma anche un momento di profonda riflessione e commemorazione: un omaggio ai Caduti della Grande Guerra, con una suggestiva illuminazione del Sacrario Militare di Pocol, simbolo di memoria e sacrificio.

La manifestazione coinvolge attivamente il territorio, con il sostegno dei Comuni di San Candido, Ortisei, Santa Cristina e Cortina, e della Provincia autonoma di Bolzano, che si affiancano all’iniziativa come partner istituzionali.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, supporta l’evento attraverso la promozione di Carta Giovani Nazionale, a testimonianza dell’attenzione verso le nuove generazioni e l’incentivo alla pratica sportiva.

L’Arma 1814 Ski Challenge, quindi, si configura come un evento di rilevanza nazionale, capace di coniugare sport, valori militari, tutela ambientale e promozione del territorio.