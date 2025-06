Arresto a Bolzano: Scoperto traffico di droga e hashish

La lotta alla criminalità organizzata, in particolare al traffico illecito di sostanze stupeface. le forze dell’ordine, in questo caso la Polizia distato, non concede tregua. Prosegue con determinazione l’azione volta a contrastareil traffico di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di tutelare la sicurezzapubblica e recuperare alla legalità territori e comunità. Nell’ambitoinvestigativo che ha coinvolto la Questura di Bolzano, agenti dellaSquadra Mobile hanno effettuato un arresto in seguito a un’indagineproseguita con riserve di controllo e analisi di contesto.L’intervento, innescato da segnalazioni provenienti dai residenti della zona di SanQuirino, ha visto gli investigatori, esperti nell’analisi di dinamichecriminali, dispiegare un servizio di osservazione mirato. La capacità diraccolta di informazioni e la meticolosa pianificazione hanno portatoall’individuazione di un soggetto, identificato come O.N., cittadino marocchino di42 anni, residente in città e attualmente senza occupazione, sospettato diattività illecita. Il momento dell’arresto è coinciso con il rientro delsoggetto nella sua abitazione, punto di convergenza di sospetti comportamentianomali.Durante il controllo, il quarantenne, in un gesto inaspettato, ha consegnato spontaneamente un involucro incellophane contenente circa 100 grammi di cocaina. Il materiale stupefacente è statosottoposto a sequestro, mentre un bilancino di precisione, abilmente occultato nella tasca dei pantaloni, haconfermato i sospetti degli investigatori. Una perquisizione domiciliare successiva, condottacon rigorose procedure legali, ha permesso di rinvenire la somma di 2.755 euro in contanti,denaro presumibilmente provento di attività illecita, abilmente nascosto in una cavità del pavimento. Lasintesi degli elementi raccolti ha portato gli inquirenti a formulare l’ipotesi di un’attivitàorganizzata e strutturata.Le formalità di rito hanno condotto all’arresto di O.N. per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti, con l’applicazione della misura degli arresti domiciliaridisposti dall’autorità giudiziaria. Parallelamente, in un contesto diverso macoerente con l’impegno nel contrasto alla criminalità, in un controllo effettuato nelParco Cappuccini, un cittadino somalo di 30 anni, identificato come A.A., è statosorpreso nel gesto di mostrare a un giovane di origine tunisina un piccolo involucrocontenente circa 15 grammi di hashish. L’atto, considerato una violazione della legge, hacomportato la denuncia a carico di A.A., sottolineando come la vigilanza e l’attività dicontrollo del territorio siano costanti e mirate a prevenire e reprimere qualsiasicondotta illegale. Questa duplice azione dimostra un impegno continuo e coordinato pergarantire la sicurezza e il benessere della comunità.