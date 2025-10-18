Arresto a Bressanone: colpo a un ladro che derubò anziana a Genova

Nel corso di un’intensificata attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Bressanone hanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento di arresto nei confronti di un uomo di 35 anni, residente nella medesima area.

L’operazione, condotta a Varna, ha visto la materializzazione di un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Genova, in seguito a una sentenza definitiva.

La condanna, di un anno, dieci mesi e cinque giorni di reclusione, deriva da un episodio di effrazione commesso nel dicembre 2024 a Sestri Levante (GE).

L’azione criminosa, mirata all’abitazione di una donna anziana, di 90 anni, ha comportato il furto di preziosi e denaro contante.

Un intervento tempestivo e risolutivo da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto immediatamente dopo la denuncia, ha permesso il recupero completo della refurtiva, quantificata in oltre 5.150 Euro, composta da gioielli in oro e somme di denaro.

La rapidità dell’azione investigativa, cruciale per il recupero della refurtiva e l’identificazione del responsabile, sottolinea l’importanza di una risposta immediata in casi di reati contro la persona, soprattutto quando la vittima è particolarmente vulnerabile come in questo caso.

L’arresto, eseguito dai Carabinieri di Bressanone, testimonia l’impegno costante delle istituzioni nel garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini, anche attraverso la collaborazione tra diverse realtà territoriali e la condivisione di informazioni cruciali per l’esecuzione di mandati di arresto emessi da altre autorità giudiziarie.

Dopo le necessarie formalità amministrative e gli accertamenti di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Bolzano, a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa del prosseguimento del procedimento giudiziario.

L’evento, seppur specifico, evidenzia la persistente necessità di un’attenta vigilanza sul territorio e di un coordinamento efficace tra le forze di polizia per contrastare efficacemente la criminalità e proteggere i soggetti più deboli.