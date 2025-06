Arresto Alto Garda: Smascherata Rete di Furti e Frodi

Nel cuore dell’Alto Garda, la Stazione dei Carabinieri di Arco ha interrotto una sofisticata attività criminale, culminata con l’arresto di due individui di età differente, rispettivamente 25 e 50 anni, accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. L’episodio, verificatosi sabato 7 giugno, ha messo a dura prova la serenità di una residente anziana, vittima di una sottrazione che ha rapidamente assunto dimensioni più ampie e preoccupanti.La dinamica si è sviluppata all’interno di un supermercato locale, dove i due malfattori, con movimenti rapidi e abili, hanno sottratto un portafoglio dalla borsa ignara della donna. La signora, immediatamente percepita l’avvenuta sottrazione, ha prontamente sporto denuncia presso le forze dell’ordine, tentanto, con tempestività, di bloccare l’utilizzo delle proprie carte di credito. Tuttavia, la situazione si è deteriorata ulteriormente quando il suo dispositivo mobile ha iniziato a ricevere notifiche di prelievi fraudolenti, eseguiti a distanza, presso diversi sportelli bancari automatizzati dislocati nell’area dell’Alto Garda. La rapidità di risposta delle forze dell’ordine è stata cruciale. I Carabinieri della Stazione di Arco, avvertiti dell’emergenza, hanno immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, allertando la Centrale Operativa di Riva del Garda e dispiegando ulteriori pattuglie sul territorio. La suddivisione strategica degli istituti di credito, basata su una valutazione dei possibili obiettivi dei malfattori, ha permesso una ricerca mirata e tempestiva.La brillantezza dell’operazione si è concretizzata con l’identificazione dei due sospetti proprio mentre tentavano di effettuare un ulteriore prelievo presso uno sportello automatico. Un controllo accurato ha rivelato il possesso degli effetti personali della vittima, inclusa la carta di credito sottratta, una somma di 150 euro rinvenuta nel portafoglio e la significativa cifra di 2.000 euro, provento dei prelievi fraudolenti, documentati dalle ricevute. In aggiunta, è stata trovata una patente di guida intestata a terzi, sollevando ulteriori interrogativi e dando avvio a verifiche per accertarne la provenienza e il possibile coinvolgimento in altre attività illecite.Gli arrestati, ora detenuti presso il carcere di Spini di Gardolo, dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato e frode informatica. La refurtiva, recuperata integralmente, è stata restituita alla legittima proprietaria, segnando una vittoria significativa per le forze dell’ordine e un sollievo per la comunità locale. L’episodio sottolinea la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai criminali e l’importanza di una risposta rapida e coordinata da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Le indagini sono in corso per accertare eventuali complici e l’ampiezza della rete criminale coinvolta.