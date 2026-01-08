Arresto in Dolomiti: Caccia all’uomo finisce a Fortezza

cityfood
cityeventi
venerdì 9 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Decodifica: Messaggio inatteso e frammenti di significato.

Redazione Aosta -
Per garantire l' durante    duranteIl . sono sono- durante -In.disinnesco,e.- sono-per -.Sono-.-unaSono  -proadDisperin SonoSonoSonodisponibilitàsono- sono sonosc  -  in               

Bolzano, paura a Don Bosco: arrestato accusato di stalking e rapina.

Un'ondata di apprensione ha colpito la comunità di Bolzano, in particolare la zona di Don Bosco, a seguito dell'arresto di un uomo di 43...
Trento
cielo coperto
1.7 ° C
2.5 °
-0.4 °
48 %
0.4kmh
100 %
Ven
3 °
Sab
5 °
Dom
5 °
Lun
4 °
Mar
1 °
Trento Cronaca

Bacino idrico ad Anterselva: un’eredità per le Olimpiadi e il territorio.

Ad Anterselva, incastonata nel cuore delle Dolomiti altoatesine, si è concretizzato un intervento infrastrutturale di primaria importanza: il nuovo bacino idrico, un'opera strategica volta a sostenere le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il progetto, frutto di...
Trento Cronaca

Decodifica: Messaggio inatteso e frammenti di significato.

Per garantire l' durante    duranteIl . sono sono- durante -In.disinnesco,e.- sono-per -.Sono-.-unaSono  -proadDisperin SonoSonoSonodisponibilitàsono- sono sonosc  -  in               
Trento Politica

Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

0
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione, si stanno definendo...
- Pubblicità -

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Redazione Aosta -
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente...

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela...
Trento Cronaca

Arresto in Dolomiti: Caccia all’uomo finisce a Fortezza

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore delle Dolomiti, a Fortezza, un’operazione congiunta dei Carabinieri, coordinata dal Nucleo Operativo di Vipiteno e dalla locale Stazione, ha portato all’arresto di un individuo straniero con un passato giudiziario significativo.
L’azione, culminata in un pomeriggio di mercoledì, rappresenta il risultato di un’attività investigativa complessa e protratta nel tempo, caratterizzata da un’intensa raccolta di informazioni e un’attenta analisi dei flussi comunicativi.

L’uomo, con precedenti condanne per reati gravissimi quali rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale – fatture commesse nel biennio 2022-2023 – si era sottratto all’esecuzione della pena, presumibilmente rifugiandosi in un altro paese, eludendo così la sorveglianza delle autorità italiane.

La sua sparizione aveva innescato una vera e propria “caccia all’uomo”, un’indagine meticolosa volta a ricostruire il suo percorso e a individuare il luogo in cui si era stabilito.
La localizzazione dell’individuo è stata resa possibile da un’attività informativa altamente specializzata, che ha visto i Carabinieri impiegare tecnologie avanzate e tecniche di sorveglianza discreta per tracciare i suoi contatti e monitorare i suoi spostamenti.
Questo approccio, tipico delle indagini di criminalità organizzata e transnazionale, ha permesso di accertare il suo rientro in Italia e, successivamente, la sua presenza a Fortezza.
L’intervento dei militari è stato rapido e preciso: una volta individuata la dimora che l’uomo aveva scelto come rifugio, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto, ponendo fine alla sua latitanza.

La vicenda sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nelle indagini, un aspetto cruciale per contrastare la criminalità che non conosce confini.

Attualmente, l’uomo si trova detenuto presso il carcere di Bolzano, dove dovrà scontare la pena residua di tre anni e tre mesi di reclusione.
L’arresto, oltre a ristabilire la legalità, rappresenta un monito per chi, cercando di sottrarsi alla giustizia, sottovaluta la determinazione e la capacità investigativa delle forze dell’ordine.
L’evento riafferma l’impegno costante delle istituzioni nel garantire sicurezza e ordine pubblico, anche in territori remoti e difficili da raggiungere.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap