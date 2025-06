Arresto in Val Venosta: Violata Ordinanza, Braccialetto Aggirato

Nel quadro di una complessa vicenda legale già segnata da provvedimenti restrittivi, un uomo di quarant’anni, cittadino moldavo, è stato arrestato dai Carabinieri di Malles Venosta, supportati dai colleghi di Silandro. La sua detenzione, avvenuta durante un servizio di controllo del territorio, rappresenta una grave violazione di un ordinanza giudiziaria preesistente che lo sottoponeva a misure di allontanamento dall’abitazione condivisa in precedenza e a un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, entrambe disposte a seguito di un comportamento persecutorio ripetuto e preoccupante.La vicenda è particolarmente delicata, considerando che l’uomo era inoltre sottoposto a un regime di monitoraggio elettronico, con l’applicazione di un braccialetto di localizzazione. Questo dispositivo, finalizzato a garantire la sicurezza della persona offesa e a prevenire ulteriori contatti indesiderati, è stato evidentemente aggirato. La violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, unita alla sua prossimità, a meno di cinquecento metri, dalla residenza della donna, ha reso immediata l’azione di fermo da parte dei militari.L’arresto non ha lasciato all’uomo la possibilità di fornire spiegazioni plausibili per la sua presenza in prossimità dell’ex consorte, evidenziando una flagrante inottemperanza alle misure cautelari disposte. L’episodio solleva interrogativi sulla complessità delle dinamiche che caratterizzano tali situazioni, e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche servizi sociali e psicologi, al fine di offrire un supporto adeguato alle vittime e di intervenire sulle cause che generano comportamenti persecutori. La condotta posta in essere dall’uomo, inoltre, denota una scarsa consapevolezza delle conseguenze legali e psicologiche derivanti da una simile violazione della legge e dei diritti altrui, richiedendo un’analisi approfondita della sua situazione personale e della sua capacità di gestire le proprie emozioni e impulsi. L’uomo è stato tradotto in custodia cautelare presso il carcere, in attesa di un processo che dovrà accertare le sue responsabilità e stabilire la pena da comminare.