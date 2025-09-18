Bar a Bolzano chiuso: sospesa l’autorizzazione per 60 giorni.

In risposta a crescenti preoccupazioni espresse dalla comunità e a seguito di un’intensificazione delle attività di controllo, il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha disposto la sospensione temporanea, per un periodo di sessanta giorni, dell’autorizzazione all’esercizio di un bar situato nel capoluogo.

Questa decisione, assunta in conformità con l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, si configura come una misura amministrativa di stringente necessità, volta a ripristinare un clima di sicurezza e a tutelare il tessuto sociale locale.

L’intervento, propiziato da un’operazione della Guardia di Finanza che ha portato all’identificazione di soggetti con precedenti penali all’interno del locale, si inserisce in un quadro più ampio di attività di monitoraggio costante da parte della Polizia di Stato e dei servizi ad Alto Impatto, direttamente sollecitati da segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.

La persistente presenza di individui gravati da condanne penali ha generato un diffuso senso di allarme tra i residenti, alimentando una percezione di rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento amministrativo, confermato dall’applicazione dell’articolo 100 del TULPS, attribuisce al questore il potere di intervenire in situazioni in cui l’attività di un esercizio commerciale costituisca una potenziale minaccia all’ordine pubblico.

La sospensione della licenza non è quindi una sanzione arbitraria, bensì una risposta proporzionata a una situazione di degrado che mina la convivenza civile.

Parallelamente, la misura mira a rafforzare la responsabilità dei gestori degli esercizi pubblici.

Questi ultimi sono chiamati a esercitare un ruolo attivo nella prevenzione della criminalità, adottando comportamenti volti a dissuadere la frequentazione dei loro locali da parte di soggetti con precedenti penali e a garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle leggi.

La chiusura temporanea rappresenta quindi un monito a tutti gli operatori del settore, invitandoli a collaborare attivamente con le forze dell’ordine e a promuovere una cultura della legalità.

Questa decisione, che si aggiunge a otto provvedimenti analoghi già adottati dal questore Ferrari, segna un’escalation nella politica di tolleranza zero verso i fenomeni di degrado urbano e di illegalità diffusa.

L’incremento significativo delle sospensioni di licenze rispetto al periodo precedente all’insediamento del questore in Alto Adige, testimonia un impegno concreto volto a contrastare il crimine e a ripristinare un senso di sicurezza nella comunità.

Si tratta di una strategia che, oltre alla repressione, punta sulla prevenzione, con l’obiettivo di disincentivare comportamenti illegali e di promuovere un ambiente di convivenza serena e rispettosa delle regole.