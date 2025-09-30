Baselga di Pinè: aggressione e guida in stato di ebbrezza turbano la quiete

Nella tranquilla cornice lacustre di Baselga di Pinè, un episodio di violenza inattesa ha turbato la quiete notturna, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità individuale.

L’intervento dei Carabinieri, prontamente allertati da una chiamata al 112, ha innescato un’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia di due giovani residenti in Trentino, accusati di lesioni personali in concorso e, per uno dei due, anche di guida in stato di ebbrezza.

L’aggressione, consumatasi in prossimità del lido, ha coinvolto un ragazzo che, insieme ad un gruppo di amici, stava trascorrendo una serata conviviale in riva al lago.

La serenità è stata bruscamente interrotta dall’arrivo di due individui, evidenti segni di alterazione alcolica, che hanno preceduto l’aggressione con comportamenti irresponsabili e pericolosi.

Prima di accanirsi contro il giovane che aveva osato rimproverarli, i due hanno messo in scena una spettacolare e rischiossima esibizione di guida, culminata in un testacoda e manovre pericolose in area pedonale, dimostrando una totale mancanza di rispetto per la sicurezza altrui e per le norme del Codice della Strada.

L’atto violento, documentato dalla ripresa amatoriale di un cellulare, configura non solo un reato di aggressione fisica, ma anche una violazione della dignità e dell’integrità della vittima, oltre che un’offesa alla collettività.

La dinamica descritta solleva inoltre riflessioni sulla cultura del consumo di alcol tra i giovani e sulle conseguenze devastanti di un comportamento sconsiderato.

L’efficace risposta delle forze dell’ordine, in particolare la tempestività dell’intervento della Stazione di Baselga di Pinè e la successiva azione dell’Aliquota Radiomobile, ha permesso di rintracciare i responsabili in tempi brevi.

Il controllo del veicolo ha rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito (1,4 grammi per litro), comportando il ritiro immediato della patente di guida.

La denuncia dei due aggressori, unitamente alla querela presentata dalla vittima, ora dimessa con lesioni giudicate lievi, apre la strada a un procedimento giudiziario volto ad accertare le responsabilità e ad applicare le sanzioni previste dalla legge.

Questo episodio rappresenta un campanello d’allarme, evidenziando la necessità di promuovere una maggiore sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol e sull’importanza di comportamenti responsabili, non solo per prevenire simili atti di violenza, ma anche per preservare la sicurezza e la qualità della vita nella comunità.

La vicenda sottolinea anche l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine, chiamate a intervenire per ristabilire l’ordine e a garantire l’applicazione della legge.