Bolzano accoglie Ieshima: un appello alla pace dal Giappone.

In un gesto di profonda commozione e rinnovato impegno per la pace, la città di Bolzano ha accolto Masashi Ieshima, stimato membro del Consiglio Direttivo di Hidankyo, l’associazione giapponese dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, insignita del prestigioso Premio Nobel per la Pace 2024.

La visita, giunta a segnare l’ottantesimo anniversario di quelle drammatiche giornate del 1945, ha trascendentato la semplice commemorazione, configurandosi come un’occasione di dialogo e riflessione collettiva sull’eredità di un’epoca segnata dalla distruzione nucleare e sulle sfide persistenti per la sicurezza globale.

Il Sindaco Claudio Corrarati, nel suo discorso di benvenuto, ha ribadito l’impegno incondizionato della città di Bolzano nella promozione attiva della cultura della pace, delineando una visione che supera l’auspicio e si concretizza in azioni concrete.

L’affermazione di un netto rifiuto di ogni forma di conflitto armato è stata accompagnata dalla ferma convinzione che solo attraverso il dialogo costruttivo, il confronto aperto e la comprensione reciproca si possa aspirare a un futuro di stabilità, dignità e prosperità per l’umanità intera.

L’incontro con Masashi Ieshima, custode di una memoria dolorosa e testimone di una resilienza straordinaria, ha rappresentato un’esperienza emotivamente intensa, una fonte di ispirazione profonda per un messaggio universale di responsabilità, cooperazione e riconciliazione.

L’ospitalità offerta dal Centro per la Pace ha conferito alla visita un significato simbolico di particolare rilevanza.

Essa non si è limitata a onorare la memoria delle vittime, ma ha stimolato una disamina critica delle guerre attuali che insanguinano diverse regioni del pianeta, provocando sofferenze incalcolabili e alimentando cicli di violenza e instabilità.

La riflessione è stata rivolta all’urgenza di disarmare non solo le armi nucleari, ma anche le mentalità che le rendono possibili, promuovendo una profonda trasformazione dei valori e delle priorità a livello globale.

L’eredità di Hiroshima e Nagasaki, ben oltre il tragico evento che l’ha definita, si configura oggi come un monito incessante e un appello appassionato alla responsabilità condivisa.

Essa ci invita a superare le divisioni ideologiche, le rivalità geopolitiche e le disparità economiche, per abbracciare un futuro in cui la pace non sia un’utopia irraggiungibile, ma una realtà concreta e duratura, fondata sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale e sulla solidarietà tra i popoli.

La visita di Masashi Ieshima e l’insignito riconoscimento a Hidankyo costituiscono un’opportunità imperdibile per rafforzare questo impegno, per rinnovare la nostra speranza e per costruire insieme un mondo più giusto, sicuro e pacifico.