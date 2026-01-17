Bolzano, arrestato tunisino: furti di e-bike e non solo.

L’attività di contrasto alla criminalità nel territorio provinciale ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino tunisino di 27 anni, inserito a piede libero nel tessuto sociale di Bolzano.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, sigla un’intensificazione dell’indagine condotta dalla squadra mobile della Questura, che lo accusa di una serie di reati patrimoniali e lesioni personali.

L’uomo, privo di un’abitazione fissa, è sospettato di essere il responsabile di sedici furti, molti dei quali hanno visto come obiettivo principale veicoli elettrici, le cosiddette e-bike.

Il valore complessivo dei beni sottratti, stimato in oltre ventimila euro, evidenzia la gravità e la pianificazione, almeno parziale, delle azioni criminali.

L’accusa di lesioni personali suggerisce un coinvolgimento in dinamiche più violente, mentre il possesso di armi aggrava ulteriormente la posizione del detenuto, sollevando interrogativi sulle sue possibili connessioni e sul livello di pericolosità sociale.

L’arresto si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione dei controlli territoriali, disposti dal Questore Giuseppe Ferrari.

In due giorni, un’operazione coordinata ha visto l’impegno di pattuglie della Volante e del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno identificato 220 individui, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti trascrizioni.

Questo dimostra un approccio proattivo e mirato, volto a monitorare da vicino i soggetti a rischio e a prevenire ulteriori episodi di criminalità.

I controlli, estesi a diversi settori della città, hanno portato all’identificazione e alla denuncia all’autorità giudiziaria di dieci persone per diverse infrazioni.

Inoltre, gli investigatori sono riusciti a individuare i responsabili di quattro furti commessi in attività commerciali locali, recuperando in parte la merce sottrazione e fornendo un sollievo concreto ai commercianti.

L’evento sottolinea l’importanza di una strategia di sicurezza integrata, che combina attività di prevenzione, repressione e recupero dei beni illecitamente sottratti, nel tentativo di restituire sicurezza e tranquillità alla comunità.

Si prospettano ulteriori sviluppi nell’indagine, con l’obiettivo di accertare eventuali complici e ricostruire il quadro completo delle attività criminali attribuibili al detenuto, mirando a prevenire il ripetersi di simili episodi e a rafforzare la deterrenza nei confronti di potenziali malfattori.