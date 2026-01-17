Bolzano, arrestato tunisino: furti di e-bike e non solo.

cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Cronaca

Bolzano, arrestato tunisino: furti di e-bike e non solo.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’attività di contrasto alla criminalità nel territorio provinciale ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino tunisino di 27 anni, inserito a piede libero nel tessuto sociale di Bolzano.
Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, sigla un’intensificazione dell’indagine condotta dalla squadra mobile della Questura, che lo accusa di una serie di reati patrimoniali e lesioni personali.
L’uomo, privo di un’abitazione fissa, è sospettato di essere il responsabile di sedici furti, molti dei quali hanno visto come obiettivo principale veicoli elettrici, le cosiddette e-bike.
Il valore complessivo dei beni sottratti, stimato in oltre ventimila euro, evidenzia la gravità e la pianificazione, almeno parziale, delle azioni criminali.
L’accusa di lesioni personali suggerisce un coinvolgimento in dinamiche più violente, mentre il possesso di armi aggrava ulteriormente la posizione del detenuto, sollevando interrogativi sulle sue possibili connessioni e sul livello di pericolosità sociale.
L’arresto si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione dei controlli territoriali, disposti dal Questore Giuseppe Ferrari.

In due giorni, un’operazione coordinata ha visto l’impegno di pattuglie della Volante e del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno identificato 220 individui, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti trascrizioni.

Questo dimostra un approccio proattivo e mirato, volto a monitorare da vicino i soggetti a rischio e a prevenire ulteriori episodi di criminalità.
I controlli, estesi a diversi settori della città, hanno portato all’identificazione e alla denuncia all’autorità giudiziaria di dieci persone per diverse infrazioni.

Inoltre, gli investigatori sono riusciti a individuare i responsabili di quattro furti commessi in attività commerciali locali, recuperando in parte la merce sottrazione e fornendo un sollievo concreto ai commercianti.

L’evento sottolinea l’importanza di una strategia di sicurezza integrata, che combina attività di prevenzione, repressione e recupero dei beni illecitamente sottratti, nel tentativo di restituire sicurezza e tranquillità alla comunità.

Si prospettano ulteriori sviluppi nell’indagine, con l’obiettivo di accertare eventuali complici e ricostruire il quadro completo delle attività criminali attribuibili al detenuto, mirando a prevenire il ripetersi di simili episodi e a rafforzare la deterrenza nei confronti di potenziali malfattori.

