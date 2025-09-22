Bolzano, atto vandalico al Municipio: un gesto politico acceso.

Un atto vandalico, intriso di simbolismo e tensione politica, ha scosso Bolzano nella giornata odierna.

Ignoti individui hanno imbrattato la scalinata del municipio con vernice rossa, accompagnando il gesto con la scritta “22 vermi”, un chiaro riferimento ai ventidue consiglieri comunali che, di recente, non hanno sostenuto una mozione a favore di Gaza.

L’episodio si inserisce in una serie di azioni simili che hanno colpito la città nell’arco di pochi mesi, alimentando un clima di crescente polarizzazione e confronto.

Precedentemente, il 7 ottobre, la scalinata del Consiglio provinciale era stata oggetto di una simile imbrattatura, mentre il 4 novembre vernice rossa era stata lanciata contro veicoli militari esposti in Piazza Walther durante la Giornata delle Forze Armate.

In entrambi i casi, gli autori erano stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria.

La Digos della Questura di Bolzano ha avviato un’indagine per identificare i responsabili del nuovo atto vandalico, avvalendosi delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

L’attenzione si concentra non solo sull’individuazione dei diretti esecutori, ma anche sulla ricostruzione del contesto e delle motivazioni alla base di un gesto che trascende la semplice azione distruttiva, configurandosi come un tentativo di intimidazione nei confronti delle istituzioni democratiche.

L’episodio ha suscitato un’immediata reazione politica.

Il deputato del partito Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, ha duramente condannato il gesto, sottolineando come esso rappresenti un attacco alla libertà di espressione e al pluralismo politico.

Urzì ha evidenziato come la mozione respinta dal consiglio comunale riguardasse una condanna delle azioni di Israele a Gaza, unitamente ad una necessaria condanna degli attacchi perpetrati il 7 ottobre da Hamas.

La mancata approvazione, secondo il deputato, è stata interpretata come un’opportunità per un atto di intimidazione, una sorta di “macchia di sangue” simbolica volta a costringere i consiglieri ad allinearsi a una visione ideologica monolitica.

L’atto, con la specifica menzione dei nomi dei consiglieri, è stato descritto come un chiaro tentativo di esercitare pressioni e di silenziare voci dissenzienti, configurandosi come un attacco diretto al processo democratico stesso.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sul delicato equilibrio tra il diritto di protesta, l’espressione delle proprie opinioni e i limiti invalicabili del rispetto per le istituzioni e per gli avversari politici.

La vicenda bolzanina si colloca in un contesto nazionale ed internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da un’acuta polarizzazione ideologica, che rendono sempre più complessa la gestione del dissenso e la tutela dei valori democratici.