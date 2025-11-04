Bolzano celebra l’Unità Nazionale: omaggio alle Forze Armate

In una Bolzano vibrante di significato storico e simbolico, Piazza Walther ha fatto da cornice a una solenne celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia, presieduta dal commissario del governo Vito Cusumano, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul significato dell’unità nazionale, un valore fondante della Repubblica Italiana e un collante imprescindibile per la coesione sociale.

La presenza istituzionale è stata particolarmente sentita, con rappresentanti di ogni ordine e grado delle Forze Armate: Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, testimonianza tangibile dell’impegno congiunto nel garantire sicurezza e stabilità.

L’alzabandiera, scandito dalle note maestose della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, ha inaugurato la giornata, elevando il tricolore a simbolo di identità e appartenenza.

A seguire, la lettura dei messaggi ufficiali del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica, veicolati rispettivamente con cura e solennità dal prefetto, ha offerto una prospettiva più ampia sul ruolo cruciale delle Forze Armate nella difesa della patria e nella tutela dei valori democratici.

Il messaggio del Capo dello Stato, in particolare, ha sottolineato l’importanza di un esercito moderno, capace di rispondere alle sfide complesse del XXI secolo, operando in contesti internazionali sempre più dinamici e interconnessi.

Il Generale Michele Risi, comandante delle Truppe Alpine, ha offerto un’interpretazione personale del tema annuale, “la difesa è la forza che unisce”, evidenziando come l’impegno quotidiano di uomini e donne, spesso operanti in condizioni di estrema difficoltà, sia un esempio concreto di dedizione e sacrificio per il bene comune.

Ha ricordato come la difesa del territorio non si limiti alla sola protezione dai rischi esterni, ma comprenda anche la promozione di una cultura di pace e di dialogo, capace di superare le divisioni e costruire ponti tra le diverse comunità.

Riferendosi allo spirito alpino, ha sottolineato l’importanza della resilienza, della solidarietà e della capacità di adattamento, qualità essenziali per affrontare le sfide del futuro.

Un momento particolarmente significativo è stato il conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, attribuite a cittadini e militari che si sono distinti per il loro impegno proficuo e generoso a favore della collettività.

Questi riconoscimenti non sono solo un atto di apprezzamento, ma anche un incentivo a proseguire con rinnovato entusiasmo nel servizio al Paese.

La cerimonia si è conclusa con un gesto simbolico di passaggio di testimone: la consegna di una bandiera tricolore ad una classe della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, un invito ai giovani a coltivare l’amore per la patria, i valori democratici e l’importanza del servizio civile, affinché possano essere i custodi del futuro e gli artefici di un’Italia sempre più forte e unita.

Questo gesto ha puntato a instillare un senso di responsabilità e di appartenenza nella nuova generazione, ricordando loro che l’unità nazionale è un bene prezioso da custodire e promuovere con impegno e passione.