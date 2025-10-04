Bolzano, corteo antifascista: trecento in marcia per la solidarietà.

La città di Bolzano ha testimoniato oggi un significativo corteo antifascista, un’espressione palpabile di resilienza e impegno civile scaturita da un episodio di violenza inaccettabile.

La marcia, partita da Piazza Vittoria e culminata in Piazza Matteotti, ha visto la partecipazione di circa trecento persone, un numero che riflette la profonda preoccupazione e la ferma opposizione alla diffusione di ideologie discriminatorie.

L’evento è stato convocato in risposta a un atto di aggressione subito da un giovane studente, un quindicenne che, esprimendo attraverso un’immagine un messaggio di rifiuto nei confronti del nazismo, è stato vittima di un violento pestaggio.

La sua presenza al corteo, affiancato da numerosi compagni di scuola, ha rappresentato un potente simbolo di solidarietà e coraggio, evidenziando come l’espressione artistica, anche se giovanile e spontanea, possa diventare bersaglio di intolleranza e odio.

Oltre ai giovani studenti, la manifestazione ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), un’organizzazione storica che si batte per la difesa dei valori della Costituzione e per la memoria della Resistenza.

La presenza dell’ANPI ha conferito alla marcia un peso storico e un significato politico di particolare rilevanza, sottolineando la continuità dell’impegno antifascista nel tempo.

Un momento di potenziale tensione si è verificato durante il transito del corteo nei pressi della sede locale di Casapound, un movimento politico di estrema destra che aveva organizzato un presidio di contro-manifestazione.

Tuttavia, grazie alla vigilanza delle forze dell’ordine e alla maturità dei partecipanti, la situazione è rimasta sotto controllo.

Si sono uditi alcuni slogan da entrambe le parti, ma è stato evitato qualsiasi contatto fisico o atto di provocazione, dimostrando una gestione pacifica e responsabile della situazione.

L’attenta supervisione delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza della manifestazione e a prevenire eventuali disordini.

Questo episodio, purtroppo, mette in luce la necessità di un costante impegno nella promozione della legalità, dell’educazione civica e della tolleranza, al fine di contrastare la recrudescenza di ideologie discriminatorie e di prevenire atti di violenza motivati da odio.

La risposta della comunità bolzanina, attraverso questa manifestazione, è un chiaro messaggio di rifiuto verso l’intolleranza e un rinnovato impegno nella difesa dei valori democratici e costituzionali.