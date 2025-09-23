Bolzano: Decisioni cruciali per il bilancio 2026

La prossima sessione di pianificazione finanziaria della Giunta Provinciale di Bolzano si preannuncia cruciale.

Il 4 ottobre si riunirà il consiglio, in una seduta a porte chiuse, per finalizzare l’allocazione delle risorse economiche destinate ai vari dipartimenti nel bilancio di previsione del 2026.

Questo processo si inserisce in un contesto più ampio, definito dalle linee guida del bilancio triennale 2025-2027, che già delineavano un quadro di richieste crescenti da parte dei settori di interesse.

Le istanze pervenute dagli assessori, responsabili di ciascuna area di competenza, superano le previsioni iniziali, creando una sfida complessa per l’esecutivo.

Nonostante la situazione di potenziale conflitto tra domanda e offerta, l’atmosfera dei precedenti incontri è stata descritta come collaborativa e costruttiva.

Il Presidente Arno Kompatscher ha sottolineato l’importanza di un confronto aperto, anticipando una fase di revisione delle proposte e di inevitabili scelte strategiche.

Le priorità, già cristallizzate nel quadro del bilancio di previsione, si concentrano su aree fondamentali per il benessere della comunità: politiche sociali mirate, potenziamento del sistema sanitario, investimenti nella formazione professionale e nell’istruzione, e, non ultimo, il riconoscimento delle esigenze legate alla contrattazione collettiva.

In particolare, il Presidente Kompatscher ha posto l’accento sulla necessità di un impegno significativo per il settore docente, a testimonianza di una consapevolezza delle sfide strutturali che il sistema educativo locale sta affrontando.

Parallelamente alla discussione sul bilancio di previsione, la Giunta ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano, una fotografia completa della situazione finanziaria che include, oltre all’amministrazione provinciale stessa, anche il Consiglio Provinciale e le società partecipate.

Questo bilancio, secondo quanto dichiarato dal Presidente Kompatscher, si caratterizza per un risultato attivo storico di 885,7 milioni di euro, un dato che riflette la solidità e la crescita del sistema economico provinciale.

Il patrimonio complessivo si attesta a 15 miliardi di euro, mentre i ricavi del 2024 hanno raggiunto la cifra significativa di 7,6 miliardi, evidenziando un trend di crescita sostenuta che testimonia la capacità di adattamento e di innovazione della Provincia.

Questo dato, però, impone una gestione oculata delle risorse per garantire la sostenibilità nel lungo periodo e per rispondere alle crescenti esigenze della collettività.

La sessione del 4 ottobre sarà quindi cruciale per tradurre questo solido patrimonio in investimenti mirati e a beneficio di tutti i cittadini.