Bolzano, inseguimento fiume Isarco: arrestati due tunisini

domenica 18 Gennaio 2026
trento cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto,...

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l'associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale. Le...
Trento Cronaca

Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all'arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni. La...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità. Mentre l'assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata...
Trento Politica

Formazione strategica per gli eletti di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige

0
Il Trentino Alto Adige è stato teatro di un'iniziativa formativa strategica, promossa dal Dipartimento Formazione Regionale di Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze...
Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti...

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la...
Trento Cronaca

Bolzano, inseguimento fiume Isarco: arrestati due tunisini

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore della notte, a Bolzano, un inseguimento drammatico si è concluso con un atto disperato e un arresto.
Due individui, responsabili di un furto con scasso perpetrato in un bar di viale Trieste, hanno tentato di eludere le forze dell’ordine tuffandosi nelle acque fredde e impetuose dell’Isarco, nei pressi del ponte Roma.
L’azione dei malviventi, presumibilmente motivata dalla volontà di sottrarsi all’arresto, si è rivelata maldestra.
Uno dei due è stato immediatamente fermato non lontano dalla riva, mentre il suo complice, in un gesto apparentemente dettato dalla frenesia del momento, si è gettato nel fiume.
Le correnti, accentuate dal periodo invernale, hanno rapidamente messo a dura prova la sua resistenza, spingendolo verso un isolotto fluviale.
La tempestività e l’addestramento degli agenti della Questura si sono rivelati cruciali.

Due operatori hanno saputo raggiungere l’uomo sull’isolotto, stabilizzando la situazione e garantendo la sua incolumità.

La complessa operazione di recupero è stata poi completata con efficienza dai Vigili del Fuoco permanenti, intervenuti con un gommone, recuperando sia l’uomo che gli agenti.

Successivamente, entrambi i responsabili sono stati sottoposti a controlli medici presso una struttura ospedaliera per accertarne le condizioni di salute.
Al termine delle verifiche, si è concretizzato l’arresto dei due cittadini tunisini, accusati di furto con scasso e resistenza a pubblico ufficiale.
L’episodio sottolinea ancora una volta la pericolosità delle scelte compiute da chi, nel tentativo di sfuggire alla giustizia, mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri, mettendo in luce la professionalità e l’impegno delle forze dell’ordine locali nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’incidente solleva anche interrogativi sulla vulnerabilità di chi si trova in condizioni di marginalità sociale, e sulla necessità di strategie preventive volte a contrastare la criminalità e a favorire l’integrazione.

