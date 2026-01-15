Bolzano, inseguimento fiume Isarco: arrestati due tunisini

Nel cuore della notte, a Bolzano, un inseguimento drammatico si è concluso con un atto disperato e un arresto.

Due individui, responsabili di un furto con scasso perpetrato in un bar di viale Trieste, hanno tentato di eludere le forze dell’ordine tuffandosi nelle acque fredde e impetuose dell’Isarco, nei pressi del ponte Roma.

L’azione dei malviventi, presumibilmente motivata dalla volontà di sottrarsi all’arresto, si è rivelata maldestra.

Uno dei due è stato immediatamente fermato non lontano dalla riva, mentre il suo complice, in un gesto apparentemente dettato dalla frenesia del momento, si è gettato nel fiume.

Le correnti, accentuate dal periodo invernale, hanno rapidamente messo a dura prova la sua resistenza, spingendolo verso un isolotto fluviale.

La tempestività e l’addestramento degli agenti della Questura si sono rivelati cruciali.

Due operatori hanno saputo raggiungere l’uomo sull’isolotto, stabilizzando la situazione e garantendo la sua incolumità.

La complessa operazione di recupero è stata poi completata con efficienza dai Vigili del Fuoco permanenti, intervenuti con un gommone, recuperando sia l’uomo che gli agenti.

Successivamente, entrambi i responsabili sono stati sottoposti a controlli medici presso una struttura ospedaliera per accertarne le condizioni di salute.

Al termine delle verifiche, si è concretizzato l’arresto dei due cittadini tunisini, accusati di furto con scasso e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio sottolinea ancora una volta la pericolosità delle scelte compiute da chi, nel tentativo di sfuggire alla giustizia, mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri, mettendo in luce la professionalità e l’impegno delle forze dell’ordine locali nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’incidente solleva anche interrogativi sulla vulnerabilità di chi si trova in condizioni di marginalità sociale, e sulla necessità di strategie preventive volte a contrastare la criminalità e a favorire l’integrazione.