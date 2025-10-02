Bolzano: Onda di solidarietà per Gaza e la Freedom Flotilla

Un’onda di solidarietà si è riversata questa sera in centro a Bolzano, in un evento che ha visto convergere diverse centinaia di persone per esprimere il proprio sostegno alla Freedom Flotilla e alla popolazione di Gaza.

La manifestazione, iniziata in piazza Mazzini, a breve distanza dalla sede della Rai, ha assunto le sembianze di un corteo pacifico, scandito da cori, slogan incisivi e l’inconfondibile presenza di bandiere simbolo di speranza e resistenza.

L’iniziativa, orchestrata da un collettivo di associazioni e gruppi di attivisti, si pone come risposta concreta alle sfide umanitarie che affliggono Gaza, un territorio martoriato da decenni di conflitto e restrizioni.

La Freedom Flotilla, con la sua missione di portare aiuti umanitari e testimonianza diretta, rappresenta un atto di sfida alle barriere e alle limitazioni imposte, un tentativo di spezzare il silenzio e di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il corteo, percorrendo le vie del centro, ha creato un fiume umano di persone determinate a far sentire la propria voce.

Tra i partecipanti, si sono ritrovati cittadini di ogni età e provenienza, accomunati da un profondo senso di giustizia e dalla volontà di non rimanere indifferenti alle sofferenze altrui.

Il culmine dell’evento è previsto per le ore 21 presso l’ospedale di Bolzano, dove si svolgerà un suggestivo flashmob.

Simboli di luce – torce elettriche, lampade e fonti luminose di vario genere – verranno accesi contemporaneamente, creando un’illuminazione simbolica che si proietterà verso la notte di Gaza, un gesto potente per evocare speranza, solidarietà e la necessità di un futuro più equo e pacifico.

L’azione di Bolzano si inserisce in un contesto più ampio di iniziative a livello globale, testimoniando la crescente preoccupazione e l’impegno di molte comunità a sostenere la causa palestinese e a promuovere un dialogo costruttivo per una soluzione duratura del conflitto.

L’evento rappresenta un monito: l’indifferenza non è un’opzione, e la solidarietà, anche a distanza, può fare la differenza.