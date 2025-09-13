Bolzano, sgominata rete di spaccio: arrestato richiedente asilo.

Nel cuore di Bolzano, a ridosso del Parco delle Religioni, un’operazione mirata della Squadra Mobile ha interrotto un’attività illecita legata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attenzione degli agenti è stata catturata da un uomo che, in atteggiamento sospetto, intratteneva conversazioni riservate con individui noti per la loro dipendenza da droghe, un contesto che suggeriva un possibile accordo di cessione.

Un’approfondita attività di appostamento e pedinamento ha permesso di seguire l’uomo, identificato come cittadino nigeriano di 43 anni, con una storia pregressa costellata di precedenti penali in materia di stupefacenti e attualmente in attesa di una decisione relativa alla sua richiesta di asilo.

L’individuazione ha confermato i sospetti delle forze dell’ordine, aprendo la strada a un’azione più decisa.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, confezionate con cura in dosi termosaldate pronte per la distribuzione.

L’analisi preliminare ha rivelato un mix pericoloso: 48,7 grammi di eroina, 14,25 grammi di cocaina e 5,61 grammi di hashish, per un peso totale di circa 70 grammi.

La precisione e l’organizzazione nella confezione delle dosi suggeriscono un’attività consolidata e ben strutturata.

Oltre alla droga, la perquisizione ha fatto emergere la presenza di 240 euro in contanti, una somma che, considerando il contesto e l’attività svolta, verosimilmente provengono dai proventi illeciti del traffico di stupefacenti.

La scoperta di questa somma ha fornito ulteriori elementi a supporto dell’ipotesi di un’attività criminale di un certo rilievo.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, segnando un altro successo nella lotta contro lo spaccio di droga e nella salvaguardia della sicurezza pubblica nella città di Bolzano.

L’evento solleva interrogativi sulla persistenza di reti di spaccio anche in contesti urbani e sulla complessità della gestione dei flussi migratori e della prevenzione della criminalità.