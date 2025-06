Bolzano: Solstizio record, notte più calda mai registrata.

Bolzano ha vissuto una notte di solstizio d’estate eccezionale, non solo per la sua collocazione temporale all’interno dell’anno, ma soprattutto per l’anomalia termica che l’ha contraddistinta. La temperatura minima, ostinatamente bloccata a 23,9 gradi Celsius, ha infranto ogni precedente, sancendo una notte di giugno in assoluto la più calda mai registrata dalla stazione meteorologica provinciale. Un evento attribuibile alla persistenza di una foschia stratificata in quota, che ha agito da coperte, intrappolando il calore e impedendone la dispersione notturna.Questo episodio, lungi dall’essere un’eccezione isolata, si inserisce in un trend giugnesco che evidenzia una tendenza verso temperature significativamente superiori alla media stagionale. L’alta pressione, stabile e radicata sulla regione, ha favorito l’irraggiamento solare e limitato la formazione di nubi, amplificando l’effetto riscaldante. L’interazione tra questi fattori ha generato un accumulo di energia termica che si è manifestata con una sensazione di afa intensa, soprattutto nelle ore serali.La proiezione per la giornata odierna prevede un picco termico di 30 gradi a Bolzano, un valore elevato che si estende anche alle valli di Vipiteno e Brunico, tradizionalmente considerate oasi di frescura rispetto alla città capoluogo. Questo dato sottolinea come l’anomalia termica abbia investito l’intero territorio provinciale, cancellando le differenze microclimatiche che caratterizzano il paesaggio alpino.Sebbene la notte del 15 luglio 2015 detenga ancora il primato assoluto per la temperatura minima più bassa registrata in Alto Adige (25,7 gradi), l’evento di quest’anno rappresenta un segnale preoccupante. Esso evidenzia una crescente vulnerabilità del territorio ai cambiamenti climatici e pone l’accento sulla necessità di monitorare attentamente l’evoluzione delle temperature e di adottare misure di mitigazione e adattamento per proteggere la salute umana, l’agricoltura e l’ambiente montano. La persistenza di queste anomalie termiche potrebbe avere conseguenze significative sull’ecosistema alpino, con ripercussioni sulla flora, la fauna e il ciclo idrologico. È fondamentale quindi approfondire la ricerca scientifica per comprendere appieno i meccanismi alla base di questi fenomeni e per sviluppare strategie di gestione del rischio climatico efficaci e sostenibili.