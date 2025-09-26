Bolzano tassa i cani: turismo, responsabilità e innovazione.

L’immagine di Bolzano, città alpina rinomata per il suo fascino e l’attenzione alla sostenibilità, si proietta nuovamente sulla scena internazionale, questa volta per una misura che incrocia turismo, responsabilità civica e gestione del territorio: una proposta di tassa di soggiorno per i cani.

L’iniziativa, seppur con le sue peculiarità, ha catturato l’attenzione di media globali come CNN e il New York Times, evidenziando come questioni apparentemente locali possano diventare specchio di tendenze più ampie e complesse.

La misura bolzanina, se approvata, si inserirebbe in un contesto globale sempre più attento all’impatto economico e ambientale del turismo.

Cittadini di metropoli come Londra, New York e Toronto sono da tempo abituati a sostenere un costo per l’accesso veicolare in aree urbane congestionate, una pratica volta a disincentivare l’uso dell’auto privata e promuovere la mobilità sostenibile.

L’estensione di questo principio a un altro “mezzo di trasporto” come il cane domestico, seppur inusuale, solleva interrogativi significativi sulla definizione stessa di “turista” e sulla responsabilità dei visitatori nei confronti delle comunità ospitanti.

La questione si fa ancora più rilevante in un’era segnata dall’overtourism, un fenomeno che mette a dura prova le risorse e le infrastrutture di destinazioni sempre più popolari.

L’applicazione di tasse di soggiorno, destinate a finanziare interventi di riqualificazione urbana, tutela ambientale o promozione di alternative turistiche più sostenibili, è diventata una strategia sempre più diffusa per mitigare gli effetti negativi dell’afflusso turistico massiccio.

Il dibattito sulla tassa per i cani a Bolzano si intreccia inoltre con un altro capitolo di innovazione e sfida amministrativa: la creazione di una banca dati del DNA per identificare i proprietari di animali che non rispettano le norme locali, come la raccolta delle deiezioni.

L’implementazione di questa iniziativa, originariamente accolta con entusiasmo, ha incontrato difficoltà pratiche e sollevato interrogativi sulla sua efficacia e sulla tutela della privacy.

La vicenda bolzanina, quindi, non si riduce a una semplice questione di tassazione.

Essa rappresenta un microcosmo di riflessioni più ampie che riguardano la gestione del turismo contemporaneo, il ruolo della tecnologia nella regolamentazione della convivenza civile e la necessità di trovare un equilibrio tra apertura al mondo e tutela del territorio.

La misura, in definitiva, è un campanello d’allarme che invita a una riflessione più profonda sul significato del viaggio, sulla responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio naturale e culturale e sulla necessità di un approccio al turismo più consapevole e sostenibile.