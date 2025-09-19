Bolzanoinbici 2024: la città in sella per la mobilità sostenibile

Bolzano si appresta a celebrare un appuntamento annuale che ne definisce l’identità urbana e il suo impegno verso una mobilità sostenibile: la 29ª edizione di Bolzanoinbici, domenica 21 settembre.

Più che una semplice manifestazione, Bolzanoinbici rappresenta un vero e proprio laboratorio di sperimentazione urbana, un’occasione per riappropriarsi dello spazio pubblico e per promuovere uno stile di vita attivo e consapevole.

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Mobilità del Comune di Bolzano in sinergia con la UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e le cinque circoscrizioni che compongono il tessuto cittadino (Centro-Piani-Rencio, Don Bosco, Europa-Novacella, Gries-S.

Quirino e Oltrisarco-Aslago), si radica in una filosofia di partecipazione e inclusione.

La gratuità e l’accessibilità a tutte le età ne fanno un fenomeno sociale di ampio respiro, che coinvolge residenti e visitatori in un’esperienza condivisa.

Dalle 9:30 alle 16:30, il cuore di Bolzano si trasforma in un palcoscenico dedicato alle due ruote.

La temporanea sospensione del traffico veicolare, con la presenza di percorsi di transito dedicati, non è solo una necessità logistica, ma una dichiarazione d’intenti: un assaggio di come la città potrebbe essere ripensata per dare priorità alla qualità della vita e alla salute pubblica.

Si tratta di un’opportunità per osservare da vicino i vantaggi di una mobilità dolce e per immaginare soluzioni innovative per un futuro più verde.

Il fulcro dell’evento rimane la tradizionale Stracittadina in bicicletta, un percorso che si snoda attraverso le principali arterie urbane e che offre un’occasione unica per scoprire la bellezza di Bolzano da una prospettiva inedita.

Le cinque aree di partenza – Parco dei Cappuccini, Piazza Nikoletti, Parco Pompei, Piazza Don Rauzi e Parco Europa – rappresentano un invito a esplorare i diversi quartieri e a interagire con la comunità locale.

Il sistema di timbratura dei punti di controllo, oltre a incentivare la completa esplorazione del percorso, trasforma la partecipazione in una vera e propria sfida ludica e collaborativa.

Il completamento del percorso, coronato dalla consegna della maglietta ufficiale dell’edizione 2025 e dall’opportunità di partecipare all’estrazione di ricchi premi, tra cui diverse biciclette, rappresenta un ulteriore stimolo a vivere l’esperienza Bolzanoinbici al massimo.

L’estrazione finale, che si terrà alle ore 17:30 presso il Piazzale delle Feste ai Prati del Talvera, chiuderà la giornata con una festa collettiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e celebrando l’impegno di Bolzano verso un futuro più sostenibile e vivibile.

Bolzanoinbici non è solo un evento, ma un messaggio: pedalare insieme per una città migliore.