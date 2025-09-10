Bolzanoinbici: Bolzano si trasforma in un’oasi ciclabile

Domenica 21 settembre, Bolzano si trasformerà in un’oasi ciclabile con l’attesa edizione di Bolzanoinbici, un evento che incarna la visione di una mobilità urbana sostenibile e partecipata.

La presentazione ufficiale, tenutasi in municipio alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il Sindaco Claudio Corrarati e l’Assessora alla Mobilità Johanna Ramoser, ha segnato l’avvio di un’iniziativa che, anno dopo anno, si consolida come un pilastro della vita comunitaria.

Bolzanoinbici non è semplicemente una pedalata collettiva; è un vero e proprio laboratorio di sperimentazione urbana, un’occasione per ripensare lo spazio pubblico e per riconquistare la città a misura di ciclista, pedone e famiglia.

La collaborazione sinergica tra l’Assessorato alla Mobilità, la UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e le cinque circoscrizioni cittadine – Centro-Piani-Rencio, Don Bosco, Europa-Novacella, Gries-S.

Quirino e Oltrisarco-Aslago – testimonia l’impegno diffuso nel promuovere uno stile di vita attivo e consapevole.

Tra le 9:30 e le 16:30, il cuore di Bolzano si aprirà alla mobilità dolce, con la sospensione temporanea del traffico veicolare (salvo specifici corridoi di transito).

Questo gesto simbolico, reso possibile grazie all’organizzazione impeccabile e alla collaborazione tra le forze dell’ordine, la polizia municipale e la mobility manager Brunella Franchini, offre a residenti e visitatori l’opportunità unica di esplorare la città da una prospettiva inedita, riscoprendo la bellezza dei suoi angoli più nascosti.

Il Sindaco Corrarati ha sottolineato come Bolzanoinbici rappresenti un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità, promuovendo valori fondamentali quali lo sport, la socialità e, soprattutto, la sostenibilità ambientale.

L’evento, infatti, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana volto a favorire la transizione verso una mobilità più efficiente, a basso impatto ambientale e accessibile a tutti.

Bolzanoinbici non è solo un momento di festa, ma un investimento nel futuro di Bolzano, una città che punta a diventare un modello di mobilità sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, invitandoli a riscoprire il piacere di vivere la città in sella a una bicicletta.

Un’esperienza inclusiva, gratuita e accessibile a persone di ogni età, un invito a pedalare insieme verso un futuro più verde e vivibile.