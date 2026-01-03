cityfood
trento cronaca

Trento Cronaca

Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali.
Sebbene le previsioni avessero preannunciato un bollino nero in direzione nord, evidenziando una potenziale congestione significativa, la situazione attuale, pur con delle ripercussioni, si sta evolvendo positivamente.

Nelle ore di punta, la direzione nord, verso l’Austria e le rinomate località sciistiche alpine, ha visto accumularsi quasi 130 chilometri di code, con rallentamenti palpabili tra Verona Nord e Egna.
Questo fenomeno, dovuto alla concomitanza di diversi fattori – l’elevato numero di veicoli, condizioni meteorologiche a volte avverse e la tendenza a concentrare gli spostamenti in fasce orarie limitate – ha comportato disagi notevoli per i viaggiatori.

La formazione di code di notevole lunghezza ha richiesto l’intervento coordinato di personale autostradale, forze dell’ordine e servizi di assistenza, per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, ove possibile.
Contemporaneamente, anche la direzione sud, verso l’Italia, ha sperimentato rallentamenti, seppur meno intensi, tra Bolzano Sud e Affi, segnale di un traffico sostenuto anche nel senso opposto.

La complessità del Brennero risiede non solo nel volume di veicoli, ma anche nella sua posizione strategica, incrocio di percorsi turistici e commerciali, esacerbata dalla conformazione geografica montuosa che limita la capacità di smaltimento del traffico.

Le previsioni per martedì indicano un nuovo bollino nero, stavolta in direzione sud, riflettendo l’imminente rientro dei vacanzieri dalle località alpine.
Questa nuova ondata di traffico richiede una pianificazione accurata e un’attenzione particolare da parte degli utenti della strada.

È consigliabile, infatti, evitare di intraprendere viaggi nelle fasce orarie più critiche, optando per alternative temporali o valutando percorsi alternativi, laddove disponibili.

L’adozione di comportamenti responsabili alla guida, come il mantenimento delle distanze di sicurezza e l’adeguamento alla velocità, è altresì fondamentale per minimizzare il rischio di incidenti e preservare la sicurezza di tutti.

La collaborazione tra automobilisti, enti gestori e servizi di assistenza rappresenta un elemento cruciale per affrontare al meglio le sfide poste dalla viabilità autostradale del Brennero.

