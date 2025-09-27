Cambio al comando dei Carabinieri in Trentino: saluta il Colonnello Ederle.

Il 29 settembre segnerà un momento di transizione significativa per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Trento, con il passaggio di consegne tra il colonnello Matteo Ederle, che lascia il suo incarico, e il colonnello Andrea Pezzillo, proveniente dal Comando del Reparto Operativo di Firenze.

L’esperienza del colonnello Ederle in Trentino, durata dal febbraio 2022, si chiude con un bilancio intriso di profonda riconoscenza e un velo di malinconia, testimonianza del legame instaurato con il territorio e la sua popolazione.

Il suo congedo non è semplicemente un trasferimento professionale, ma la conclusione di un percorso professionale immerso in un contesto culturale e sociale unico.

Il colonnello Ederle ha espresso ammirazione per le qualità distintive dei trentini, un popolo che incarna valori di impegno civico, senso di responsabilità e una profonda vocazione alla collaborazione tra istituzioni e comunità.

Questa peculiare sintesi di virtù, difficilmente riscontrabile altrove, ha reso il suo incarico particolarmente gratificante.

Il periodo trascorso in Trentino è stato caratterizzato da una costruttiva sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e le diverse realtà istituzionali presenti sul territorio.

Questa collaborazione, fondata sulla reciproca fiducia e sulla condivisione di obiettivi comuni, ha permesso di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione e di rafforzare il senso di sicurezza.

L’attenzione dei cittadini, attivi e partecipi alla vita pubblica, ha rappresentato una risorsa preziosa, favorendo la creazione di un rapporto di fiducia e di collaborazione che ha contribuito al successo delle iniziative intraprese.

Il colonnello Ederle ha voluto dedicare un particolare ringraziamento ai Comandanti dei presidi dell’Arma dislocati sul territorio provinciale.

Riconosce che il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la capacità di rispondere alle aspettative della popolazione sono stati possibili grazie al loro impegno, alla loro competenza e alla loro leadership.

Si tratta di figure chiave, responsabili della gestione operativa delle diverse aree territoriali e costantemente impegnate a garantire la legalità e la sicurezza.

L’arrivo del colonnello Pezzillo rappresenta una nuova fase per l’Arma dei Carabinieri in Trentino.

Si attende che il nuovo comandante continui a rafforzare i legami con il territorio, a promuovere la collaborazione tra le istituzioni e a garantire un servizio di qualità alla popolazione, nell’ottica di una sicurezza condivisa e di una crescente partecipazione civica.

La sua esperienza maturata a Firenze contribuirà certamente a consolidare l’efficacia dell’Arma e a rispondere alle nuove sfide che il territorio dovrà affrontare.