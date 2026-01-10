Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

cityfood
domenica 11 Gennaio 2026
trento cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Redazione Aosta -
Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta...

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle Zone di...
Trento Cronaca

Interruzione ferroviaria in Trentino per residuo bellico: disagi e sostituzioni con autobus.

Domenica 11 gennaio, tra le ore 9:30 e le 14:30, la rete ferroviaria trentina sarà oggetto di un'interruzione significativa, disposta dal Commissariato del Governo di Trento, a causa della complessa operazione di disinnesco e rimozione di un residuo bellico...
Trento Cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a una fase cruciale di completamento. L’intervento, gestito con rigorosa aderenza al cronoprogramma stabilito, ha mirato...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta -
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come...
Trento Cronaca

Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Durante una settimana di intensificati controlli, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano hanno concentrato la loro presenza sui principali nodi e tratte del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, implementando una strategia di prevenzione e sicurezza mirata a tutelare passeggeri e operatori.

L’azione si è articolata su diverse linee, tra cui la 3 (Casanova-Don Bosco), la 5 (Firmian-via Resia), la 35 (via Resia-Don Bosco), le tratte urbane delle linee 201 (Stazione Ferroviaria-Ospedale), 110 e 111 (Bolzano-Laives), e le linee 10A e 10B, con l’aggiunta di percorsi specifici individuati in funzione delle necessità operative del momento.

Un episodio significativo si è verificato a bordo del mezzo di linea Sasa 204, dove un individuo, manifestando evidenti segni di alterazione psicofisica, ha tenuto comportamenti pericolosi e minacciosi nei confronti di passeggeri e del conducente.
L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Il Comandante della Compagnia di Bolzano ha evidenziato l’importanza cruciale di tali attività di controllo, sottolineando come la presenza sistematica alle pensiline, nei pressi dei capolinea e a bordo dei mezzi di trasporto rappresenti uno strumento imprescindibile per la prevenzione di atti violenti o molesti.

L’attenzione è stata particolarmente focalizzata sulle fasce orarie critiche, ovvero quelle che coincidono con i flussi di ingresso e uscita dei bambini dalle scuole, e sulle ore serali, momenti in cui lavoratori e lavoratrici necessitano di un trasporto sicuro e protetto per il rientro a casa.
L’impegno dell’Arma dei Carabinieri non si è limitato al controllo del trasporto pubblico.
Nel periodo compreso tra il 5 e il 9 gennaio, sono state complessivamente deferite quattro persone per reati contro la persona, inclusa la resistenza a pubblico ufficiale.
Le pattuglie sono intervenute anche in seguito a segnalazioni di risse e condotte violente o moleste verificate in spazi pubblici e all’interno di esercizi commerciali, dimostrando la volontà di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.
Queste operazioni rientrano in un più ampio disegno di controllo del territorio volto a contrastare ogni forma di illegalità e a promuovere la convivenza pacifica all’interno della comunità bolzanina.
La prossimità e l’operatività dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre forze dell’ordine, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza urbana e per la tutela dei diritti dei cittadini.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

