Carabinieri al lavoro: sicurezza potenziata sui mezzi pubblici di Bolzano

Durante una settimana di intensificati controlli, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bolzano hanno concentrato la loro presenza sui principali nodi e tratte del sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, implementando una strategia di prevenzione e sicurezza mirata a tutelare passeggeri e operatori.

L’azione si è articolata su diverse linee, tra cui la 3 (Casanova-Don Bosco), la 5 (Firmian-via Resia), la 35 (via Resia-Don Bosco), le tratte urbane delle linee 201 (Stazione Ferroviaria-Ospedale), 110 e 111 (Bolzano-Laives), e le linee 10A e 10B, con l’aggiunta di percorsi specifici individuati in funzione delle necessità operative del momento.

Un episodio significativo si è verificato a bordo del mezzo di linea Sasa 204, dove un individuo, manifestando evidenti segni di alterazione psicofisica, ha tenuto comportamenti pericolosi e minacciosi nei confronti di passeggeri e del conducente.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Il Comandante della Compagnia di Bolzano ha evidenziato l’importanza cruciale di tali attività di controllo, sottolineando come la presenza sistematica alle pensiline, nei pressi dei capolinea e a bordo dei mezzi di trasporto rappresenti uno strumento imprescindibile per la prevenzione di atti violenti o molesti.

L’attenzione è stata particolarmente focalizzata sulle fasce orarie critiche, ovvero quelle che coincidono con i flussi di ingresso e uscita dei bambini dalle scuole, e sulle ore serali, momenti in cui lavoratori e lavoratrici necessitano di un trasporto sicuro e protetto per il rientro a casa.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri non si è limitato al controllo del trasporto pubblico.

Nel periodo compreso tra il 5 e il 9 gennaio, sono state complessivamente deferite quattro persone per reati contro la persona, inclusa la resistenza a pubblico ufficiale.

Le pattuglie sono intervenute anche in seguito a segnalazioni di risse e condotte violente o moleste verificate in spazi pubblici e all’interno di esercizi commerciali, dimostrando la volontà di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Queste operazioni rientrano in un più ampio disegno di controllo del territorio volto a contrastare ogni forma di illegalità e a promuovere la convivenza pacifica all’interno della comunità bolzanina.

La prossimità e l’operatività dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre forze dell’ordine, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza urbana e per la tutela dei diritti dei cittadini.