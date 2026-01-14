Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

cityfood
sabato 17 Gennaio 2026
trento cronaca

Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Redazione Aosta -
Le recenti e dolorose notizie dall'Iran gettano un'ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva....

Renzo Caramaschi Cittadino dell’Anno: un leader autentico e resiliente.

Questa sera, nel cuore pulsante della comunità cittadina, si è celebrato un riconoscimento speciale: il titolo di Cittadino dell'Anno conferito a Renzo Caramaschi, figura...
Trento Cronaca

Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

La vicenda che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del consiglio comunale di Bolzano e figura di spicco in Fratelli d'Italia, si configura come un caso emblematico che solleva interrogativi complessi sulla dinamica familiare, il potere istituzionale e le implicazioni...
Trento Cronaca

Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Le recenti e dolorose notizie dall'Iran gettano un'ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva. La tragica perdita di Amir Ali Latifi, stimato membro dello staff della Mezzaluna Rossa Iraniana, e le...
Trento Politica

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

0
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti disagi per i...
Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Redazione Aosta -
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori...

Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato di educazione...
Trento Cronaca

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un uomo di 68 anni, deceduto all’interno del proprio domicilio.

La vicenda, al momento avvolta nel mistero e oggetto di scrupolose indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, solleva interrogativi inquietanti e suscita profonda commozione tra i residenti.

L’allarme è stato lanciato da un amico della vittima, legato da un rapporto di lunga data e, presumibilmente, in possesso delle chiavi dell’abitazione.
Era da alcuni giorni che i familiari, preoccupati per la mancanza di contatti con il congiunto, avevano iniziato a temere il peggio.

La scoperta del corpo, riverso a terra, ha sconvolto l’amico, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi.
Purtroppo, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano, confermando il decesso.

La scena presentava elementi che lasciano presagire un evento traumatico: una ferita visibile alla nuca della vittima e la presenza di vetri infranti nella sala, dettaglio che suggerisce possibili effrazioni o colluttazioni.

La ricostruzione degli eventi si preannuncia complessa e richiederà un’analisi meticolosa di tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine.

Sul posto si è recato immediatamente il sostituto procuratore Davide Ognibene, affiancato dal medico legale e da una squadra di carabinieri specializzati nella scienza forense (sezione Scientifica).

L’obiettivo primario è quello di raccogliere ogni indizio utile a far luce sulla dinamica del fatto e ad accertare le responsabilità, qualora si tratti di un evento doloso.
L’esecuzione di un’autopsia sarà fondamentale per determinare la causa precisa del decesso e per stabilire il tempo intercorso dal momento in cui la vita è stata perduta.

Le indagini si concentreranno ora sull’analisi dei rapporti interpersonali dell’uomo, sulle sue abitudini di vita e sull’eventuale presenza di contenziosi o debiti che avrebbero potuto condurlo a un conflitto.
Non si esclude alcuna ipotesi, dalla caduta accidentale alla rapina finita tragicamente, fino a possibili moventi legati a vendette o dispute familiari.

La collaborazione con la comunità locale e la ricerca di testimoni sarà essenziale per ricostruire gli ultimi giorni dell’uomo e per identificare eventuali persone che potrebbero aver avuto contatti con lui.
La speranza è che la verità possa emergere al più presto, portando conforto ai familiari e restituendo un po’ di serenità a Castel Ivano.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

