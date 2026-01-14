Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un uomo di 68 anni, deceduto all’interno del proprio domicilio.

La vicenda, al momento avvolta nel mistero e oggetto di scrupolose indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, solleva interrogativi inquietanti e suscita profonda commozione tra i residenti.

L’allarme è stato lanciato da un amico della vittima, legato da un rapporto di lunga data e, presumibilmente, in possesso delle chiavi dell’abitazione.

Era da alcuni giorni che i familiari, preoccupati per la mancanza di contatti con il congiunto, avevano iniziato a temere il peggio.

La scoperta del corpo, riverso a terra, ha sconvolto l’amico, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi.

Purtroppo, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano, confermando il decesso.

La scena presentava elementi che lasciano presagire un evento traumatico: una ferita visibile alla nuca della vittima e la presenza di vetri infranti nella sala, dettaglio che suggerisce possibili effrazioni o colluttazioni.

La ricostruzione degli eventi si preannuncia complessa e richiederà un’analisi meticolosa di tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine.

Sul posto si è recato immediatamente il sostituto procuratore Davide Ognibene, affiancato dal medico legale e da una squadra di carabinieri specializzati nella scienza forense (sezione Scientifica).

L’obiettivo primario è quello di raccogliere ogni indizio utile a far luce sulla dinamica del fatto e ad accertare le responsabilità, qualora si tratti di un evento doloso.

L’esecuzione di un’autopsia sarà fondamentale per determinare la causa precisa del decesso e per stabilire il tempo intercorso dal momento in cui la vita è stata perduta.

Le indagini si concentreranno ora sull’analisi dei rapporti interpersonali dell’uomo, sulle sue abitudini di vita e sull’eventuale presenza di contenziosi o debiti che avrebbero potuto condurlo a un conflitto.

Non si esclude alcuna ipotesi, dalla caduta accidentale alla rapina finita tragicamente, fino a possibili moventi legati a vendette o dispute familiari.

La collaborazione con la comunità locale e la ricerca di testimoni sarà essenziale per ricostruire gli ultimi giorni dell’uomo e per identificare eventuali persone che potrebbero aver avuto contatti con lui.

La speranza è che la verità possa emergere al più presto, portando conforto ai familiari e restituendo un po’ di serenità a Castel Ivano.