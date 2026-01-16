Comuni virtuosi: premiati per la lotta all’inquinamento da plastica

Il 14 marzo, un prestigioso riconoscimento sarà tributato a cinque comuni – Rovereto, Sant’Orsola Terme, Vallelaghi, Merano e Salorno – nel cuore del Teatro Olimpico di Roma, un’occasione per celebrare l’impegno concreto nella lotta all’inquinamento da plastica.

La cerimonia, presieduta da Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, e Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sottolinea l’importanza crescente della sostenibilità ambientale a livello locale.

Questo atto formale, con una validità annuale, conferma il percorso virtuoso intrapreso da ben 141 amministrazioni italiane, testimonianza di una consapevolezza diffusa e di un’azione collettiva volta a salvaguardare l’ambiente e a garantire un futuro più pulito per le prossime generazioni.

L’assegnazione del marchio “Plastic Free”, contraddistinto da due tartarughe stilizzate, non è un semplice attestato di merito, ma un invito a continuare a innovare e a intensificare gli sforzi per ridurre l’impatto ambientale.

Il caso di Rovereto, descritto con dettaglio nella comunicazione ufficiale del Comune, offre un esempio emblematico di questo processo.

Il percorso, formalizzato il 19 novembre 2024 con la stipula di un Protocollo d’Intesa tra l’amministrazione comunale e l’organizzazione Plastic Free, guidata sul territorio dalle attiviste Laura Tomasi e Manuela Merlo, ha permesso alla città di accumulare ben 220 punti, superando le soglie necessarie per l’ottenimento del titolo.

L’impegno di Rovereto, come quello degli altri comuni premiati, si articola in una strategia multifattoriale che abbraccia diversi ambiti.

Non si tratta solo di limitare l’uso di plastica monouso, ma di promuovere un cambiamento di mentalità che coinvolga cittadini, imprese e istituzioni.

L’analisi della sostenibilità include una rigorosa valutazione del contrasto all’inciviltà ambientale, premiando iniziative locali che promuovono pratiche eco-compatibili.

Inoltre, si pone l’accento sull’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani, incentivando la raccolta differenziata e la riduzione degli scarti.

La collaborazione con Plastic Free Onlus non si limita alla consulenza, ma si traduce in un vero e proprio partenariato, volto a condividere buone pratiche e a sviluppare soluzioni innovative.

Il riconoscimento ricevuto rappresenta una tappa fondamentale, ma anche un punto di partenza per affrontare le sfide future con maggiore determinazione e creatività, consolidando un modello di sviluppo sostenibile e resiliente.

L’esempio dei comuni premiati può ispirare altre comunità a intraprendere un percorso simile, contribuendo a costruire un futuro più verde e a preservare il patrimonio naturale per le generazioni a venire.