Cuccioli abbandonati in Trentino: salvati grazie a una segnalazione

cityfood
cityeventi
mercoledì 7 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

Redazione Aosta -
L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità...

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce...
Trento
poche nuvole
-2.5 ° C
0.4 °
-4.7 °
50 %
1.7kmh
12 %
Mer
-0 °
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Trento Cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Trento Cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Azienda Sanitaria Integrata, Apss), che ha riaffermato l'importanza di una...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
- Pubblicità -

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Cuccioli abbandonati in Trentino: salvati grazie a una segnalazione

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore del Trentino, a Rovereto, una vicenda di abbandono ha mobilitato il Nucleo Operativo Guardie Eco-Zoofile, scatenando un intervento rapido e mirato.
Una segnalazione anonima, veicolo di angoscia e preoccupazione, ha portato alla scoperta di una gabbia contenente cinque cuccioli di cane lungo la trafficata strada statale del Brennero (SS12), arteria vitale che collega l’Italia al Nord Europa.
L’intervento, tempestivo e professionale, ha permesso di recuperare i piccoli, identificati come simil-Lagorai-Belga, una razza nota per le sue qualità di cane da pastore, caratterizzata da robustezza, intelligenza e affettuosità.
La loro presenza in una condizione di abbandono, esposti agli elementi e potenzialmente vulnerabili, solleva interrogativi profondi sulla responsabilità umana e sulla tutela del benessere animale.
Il recupero dei cuccioli ha visto il trasferimento in sicurezza presso il canile municipale di Rovereto, dove sono state immediatamente avviate le procedure di accoglienza e valutazione dello stato di salute.
Nonostante l’esperienza traumatica e l’ipotermia, i cuccioli, fortunatamente, non presentavano lesioni apparenti e sembravano godere di una discreta condizione fisica, suggerendo che non fossero stati soggetti a maltrattamenti prolungati.
La vicenda, tuttavia, va oltre il singolo salvataggio.
Essa rappresenta un campanello d’allarme sullo stato del rapporto tra uomo e animale, evidenziando la persistenza di comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita di esseri innocenti.

L’abbandono, infatti, è un crimine previsto dalla legge e testimonia una mancanza di consapevolezza dei doveri verso gli animali domestici, creature che dipendono completamente dall’uomo per la loro sopravvivenza e il loro benessere.

In questo contesto, l’intervento delle Guardie Eco-Zoofile assume un ruolo cruciale, non solo come salvaguardia immediata degli animali in difficoltà, ma anche come strumento di sensibilizzazione e prevenzione.
La segnalazione del caso all’Azienda Sanitaria Veterinaria, che provvederà a garantire le cure necessarie, sottolinea l’importanza della collaborazione tra diverse istituzioni per tutelare il patrimonio zootecnico e promuovere una cultura di rispetto e responsabilità verso gli animali.
La vicenda dei cuccioli di Rovereto invita a una riflessione più ampia sul ruolo dell’educazione e della prevenzione, promuovendo l’adozione consapevole, la sterilizzazione e la lotta contro l’allevamento indiscriminato, al fine di evitare future situazioni di disagio e garantire a tutti gli animali domestici una vita dignitosa e sicura.
L’augurio è che questi piccoli Lagorai-Belga possano presto trovare una famiglia amorevole che possa offrirgli l’affetto e le cure di cui hanno bisogno, testimoniando il potere della compassione e della speranza.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap