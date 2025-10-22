Didacta Italia Trentino: Innovazione e Futuro per la Scuola

Dal cuore del Trentino, a Riva del Garda, si estende fino al 24 ottobre Didacta Italia Trentino, un evento di portata nazionale che si configura come un vero e proprio laboratorio per il futuro del sistema scolastico.

Organizzata da Firenze Fiera in sinergia con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, la manifestazione non è un semplice congresso, ma una piattaforma di incontro e progettazione condivisa che coinvolge un ampio spettro di stakeholder: dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a Didacta International, dalle direzioni scolastiche di diverse province (inclusi i tre gruppi linguistici del Trentino-Alto Adige) agli Uffici Scolastici regionali di molte zone d’Italia.

A completare il quadro, l’apporto scientifico di Indire e Iprase.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia Autonoma di Trento, beneficiando del cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus e di un contributo congiunto Stato-Provincia, testimoniando un impegno concreto verso lo sviluppo del capitale umano.

Didacta Italia Trentino ambisce a superare la tradizionale dicotomia tra istituzioni, scuole e imprese, promuovendo un dialogo costruttivo finalizzato a plasmare un percorso formativo all’avanguardia per le nuove generazioni.

L’obiettivo primario è quello di fornire agli studenti gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione, garantendo loro non solo opportunità professionali qualificate, ma anche la possibilità di costruire un futuro personale ricco e appagante.

Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sottolinea come questo approccio collaborativo sia fondamentale per la costruzione di una comunità dinamica, capace di innovare e di prosperare grazie alla centralità della formazione.

Francesca Gerosa, assessora all’Istruzione, evidenzia il valore di un lavoro di squadra che pone al centro la ricerca, l’innovazione e la crescita professionale degli operatori scolastici, riconoscendo che la qualità del sistema educativo è direttamente correlata alla loro preparazione e al loro sviluppo.

L’evento non si limita quindi alla mera esposizione di modelli e soluzioni, ma si propone come un vero e proprio motore di cambiamento, stimolando la riflessione critica e incoraggiando la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, l’adozione di tecnologie innovative e la creazione di reti di collaborazione tra scuole, università, enti di ricerca e mondo del lavoro.

Didacta Italia Trentino rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano contribuire a costruire una scuola più efficace, inclusiva e orientata al futuro.