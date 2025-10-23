Educazione Sessuale: Ordini Professionali Contrari al Nuovo Divieto

L’esigenza di un’educazione affettiva e sessuale basata su competenze scientifiche e condotta da figure professionali specializzate si configura come un pilastro fondamentale per la promozione della salute pubblica, un imperativo etico e un diritto riconosciuto a livello globale.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Trento, con profonda apprensione, ha segnalato l’approvazione di un emendamento legislativo che estende un divieto preesistente – già in vigore per la scuola primaria – alle scuole secondarie di primo grado.

Questa limitazione, interpretata come un atto regressivo, impedisce l’erogazione di programmi educativi cruciali per lo sviluppo sano e consapevole dei giovani.

La preoccupazione dell’OPI non è un’opinione isolata.

Un coro di voci autorevoli, tra cui l’Ordine degli Psicologi, l’Ordine della Professione di Ostetrica e l’Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, si è unita nella critica a questa decisione.

L’imposizione di tale divieto contrasta apertamente con gli standard internazionali di promozione della salute, come quelli promossi dall’UNESCO, dall’OMS e dall’UNICEF.

Questi organismi riconoscono l’importanza di fornire ai giovani gli strumenti necessari per comprendere la propria sessualità, le relazioni interpersonali e la salute riproduttiva, in modo responsabile e informato.

Il silenzio educativo, paradossalmente, non protegge i giovani, ma li espone a rischi considerevoli.

L’era digitale ha reso facilmente accessibili, già in età molto precoce (9-13 anni), informazioni spesso distorte, incomplete o persino dannose.

Fonti online non verificate e modelli relazionali disfunzionali proliferano, alimentando fraintendimenti, promuovendo comportamenti a rischio e compromettendo il benessere fisico, emotivo e relazionale dei ragazzi.

Un’educazione affettiva e sessuale competente non si limita a fornire informazioni biologiche; mira a sviluppare competenze essenziali come l’autoconsapevolezza, il consenso, la comunicazione efficace, l’empatia e la capacità di resistere alle pressioni sociali.

Fornire queste competenze permette ai giovani di costruire relazioni sane, rispettose e paritarie, di prevenire abusi e violenze, e di fare scelte consapevoli riguardo alla propria salute e al proprio futuro.

L’emendamento legislativo rappresenta un allontanamento da un approccio basato sull’evidenza scientifica e un ostacolo alla tutela del diritto alla salute dei minori.

La comunità professionale, con la sua esperienza e la sua competenza, sollecita un ripensamento urgente di questa decisione, auspicando un ritorno a politiche educative che pongano al centro il benessere e la crescita dei giovani.

Il futuro di una società consapevole e rispettosa passa attraverso un’educazione completa e inclusiva.