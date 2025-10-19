Esercitazione di emergenza nella galleria dello Sciliar: testata la risposta in caso di incendio.

Nella notte, la galleria ferroviaria dello Sciliar, cruciale arteria di collegamento sulla linea del Brennero, è stata teatro di un’esercitazione di emergenza complessa e meticolosamente orchestrata.

L’evento simulato, situato nei pressi dell’ingresso meridionale, ha riprodotto un principio di incendio a bordo di una locomotiva Mercitalia Rail, in servizio sulla tratta Verona-Brennero.

La situazione di emergenza immaginata ha visto il macchinista manifestare sintomi di malessere acuto, presumibilmente legati all’inalazione di fumi tossici, generando una risposta immediata e coordinata da parte del personale di condotta.

L’esercitazione, di rilevanza strategica per la sicurezza ferroviaria, ha coinvolto un ampio spettro di enti e professionisti, configurando una vera e propria sinergia operativa tra pubblico e privato.

Oltre alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, si è resa necessaria la presenza e la partecipazione attiva del Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano, a testimonianza dell’importanza del coordinamento istituzionale in scenari di crisi.

La Polizia Ferroviaria ha svolto un ruolo essenziale nel garantire l’ordine e la sicurezza durante le operazioni, mentre i Vigili del Fuoco, sia in forza permanente che volontari provenienti dall’Alto Adige, hanno simulato le attività di spegnimento e soccorso.

Fondamentale è stata la presenza del Soccorso Sanitario 118, responsabile della gestione dei feriti e della loro stabilizzazione, e delle Associazioni di Volontariato, che hanno contribuito con risorse umane e competenze specifiche.

L’obiettivo primario dell’esercitazione non si è limitato alla mera verifica delle procedure di emergenza, ma ha mirato a valutare in modo critico la tempestività e l’efficacia di ogni fase, dalla rilevazione dell’evento alla sua risoluzione.

Particolare enfasi è stata posta sull’analisi dei tempi di risposta, sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti e sulla capacità di adattamento a circostanze impreviste.

L’esercizio ha fornito un’opportunità preziosa per identificare eventuali criticità nei protocolli esistenti e per implementare miglioramenti mirati, rafforzando così la resilienza dell’infrastruttura ferroviaria e la sicurezza dei passeggeri e del personale.

La simulazione ha inoltre permesso di affinare le competenze degli operatori, familiarizzandoli con le procedure di emergenza e aumentando la loro capacità di agire con sicurezza e professionalità in situazioni reali di crisi.

L’evento si inquadra in un programma più ampio di monitoraggio e miglioramento continuo della sicurezza ferroviaria, volto a prevenire e mitigare i rischi potenziali.