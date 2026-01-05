Fernanda a 99 anni: una famiglia, quattro generazioni e un amore infinito.

Il 26 dicembre ha segnato un traguardo straordinario per Fernanda Tomasi, una figura esemplare che incarna la resilienza e la ricchezza di una vita vissuta appieno.

A 99 anni, Fernanda ha riunito il suo vasto nucleo familiare, un mosaico composto da 36 persone che spaziano su quattro generazioni, per celebrare un evento che trascende il semplice compleanno: una testimonianza di affetti duraturi e legami indissolubili.

La figura di Fernanda è particolarmente significativa: madre, nonna e bisnonna, porta con sé il peso e la dolcezza di un’esperienza di vita intensa.

La perdita del marito, Bruno Nardelli, avvenuta nel 2006, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma non ha mai scalfito la sua forza d’animo e la sua capacità di trasmettere amore e positività.

La tragica scomparsa del figlio Alberto, nel 1997, ha rappresentato un dolore profondo, una ferita che ha imparato a portare con sé, trasformandola in ulteriore stimolo per valorizzare ogni istante.

La scelta del ristorante a Valeggio sul Mincio, incastonato tra le bellezze del Lago di Garda, non è casuale.

Il luogo, facilmente accessibile e dotato di spazi adatti a un gruppo così numeroso, è diventato quasi un simbolo di questo annuale rito di celebrazione.

La logistica, impeccabile grazie al servizio di noleggio pullman fornito da Giuseppe, genero di una delle figlie di Fernanda, ha permesso a tutti i membri della famiglia di partecipare, superando le sfide che un viaggio di queste dimensioni inevitabilmente comporta.

L’evento non è solamente un banchetto festoso, ma un’occasione per rafforzare i legami familiari, per tramandare valori e tradizioni.

La presenza del piccolo Edoardo, il membro più giovane della famiglia, rappresenta la continuità generazionale, un anello di congiunzione tra il passato e il futuro.

La giornata, iniziata presto con la partenza da Trento, si è conclusa con un’atmosfera di gioia e gratitudine.

Fernanda, nonostante l’età, ha mantenuto la sua consuetudine di voler personalmente saldare il conto, un gesto che riflette la sua umiltà e il suo spirito pratico.

E poi, come da tradizione, la consegna dei regali, attentamente scelti e destinati a ciascun partecipante, ha concluso la giornata in un clima di affetto e complicità.

Questo compleanno non è solo un traguardo personale, ma una celebrazione della famiglia, un patrimonio di affetti che Fernanda ha sapientemente coltivato e che continua a ispirare le generazioni future.