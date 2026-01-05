cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

Redazione Aosta -
L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità...

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce...
Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Fernanda a 99 anni: una famiglia, quattro generazioni e un amore infinito.

Redazione Aosta
Il 26 dicembre ha segnato un traguardo straordinario per Fernanda Tomasi, una figura esemplare che incarna la resilienza e la ricchezza di una vita vissuta appieno.

A 99 anni, Fernanda ha riunito il suo vasto nucleo familiare, un mosaico composto da 36 persone che spaziano su quattro generazioni, per celebrare un evento che trascende il semplice compleanno: una testimonianza di affetti duraturi e legami indissolubili.

La figura di Fernanda è particolarmente significativa: madre, nonna e bisnonna, porta con sé il peso e la dolcezza di un’esperienza di vita intensa.
La perdita del marito, Bruno Nardelli, avvenuta nel 2006, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma non ha mai scalfito la sua forza d’animo e la sua capacità di trasmettere amore e positività.
La tragica scomparsa del figlio Alberto, nel 1997, ha rappresentato un dolore profondo, una ferita che ha imparato a portare con sé, trasformandola in ulteriore stimolo per valorizzare ogni istante.
La scelta del ristorante a Valeggio sul Mincio, incastonato tra le bellezze del Lago di Garda, non è casuale.
Il luogo, facilmente accessibile e dotato di spazi adatti a un gruppo così numeroso, è diventato quasi un simbolo di questo annuale rito di celebrazione.
La logistica, impeccabile grazie al servizio di noleggio pullman fornito da Giuseppe, genero di una delle figlie di Fernanda, ha permesso a tutti i membri della famiglia di partecipare, superando le sfide che un viaggio di queste dimensioni inevitabilmente comporta.
L’evento non è solamente un banchetto festoso, ma un’occasione per rafforzare i legami familiari, per tramandare valori e tradizioni.
La presenza del piccolo Edoardo, il membro più giovane della famiglia, rappresenta la continuità generazionale, un anello di congiunzione tra il passato e il futuro.

La giornata, iniziata presto con la partenza da Trento, si è conclusa con un’atmosfera di gioia e gratitudine.

Fernanda, nonostante l’età, ha mantenuto la sua consuetudine di voler personalmente saldare il conto, un gesto che riflette la sua umiltà e il suo spirito pratico.

E poi, come da tradizione, la consegna dei regali, attentamente scelti e destinati a ciascun partecipante, ha concluso la giornata in un clima di affetto e complicità.
Questo compleanno non è solo un traguardo personale, ma una celebrazione della famiglia, un patrimonio di affetti che Fernanda ha sapientemente coltivato e che continua a ispirare le generazioni future.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

