Formazione professionale in Trentino: Riforma 2+2 per il futuro del lavoro.

Riorganizzazione del Percorso Formativo Professionale in Trentino: Un Nuovo Modello per Rispondere alle Esigenze del FuturoLa Provincia Autonoma di Trento ha avviato un processo di profonda revisione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp), con l’obiettivo di rendere i percorsi più efficaci, flessibili e in linea con le richieste del mercato del lavoro. Al centro di questa trasformazione vi è l’adozione di un modello didattico 2+2, destinato a sostituire progressivamente il precedente schema 3+1 in un numero significativo di indirizzi professionali – quindici su trentatré triennali e trentuno di quarto anno.Questa riforma, promossa dall’Assessora all’Istruzione Francesca Gerosa, interessa direttamente circa mille studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi esistenti. L’implementazione avverrà in un arco temporale triennale, con una transizione graduale: sette indirizzi saranno convertiti al modello 2+2 nell’anno formativo 2026/2027, altri quattro nel 2027/2028 e gli ultimi quattro nel 2028/2029.L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di un’urgente necessità di rivalutare il ruolo della formazione professionale, troppo spesso percepita come un’alternativa di secondo piano. L’Assessora Gerosa ha sottolineato con forza la volontà di restituire dignità a questi percorsi, riconoscendo l’importanza cruciale delle scelte formative che i giovani compiono. Il nuovo modello mira a fornire una preparazione più mirata, integrando competenze tecniche specialistiche con abilità trasversali fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro e per lo sviluppo personale.La riforma non è stata concepita in isolamento. Un tavolo di lavoro, composto da rappresentanti delle principali categorie professionali – Coldiretti, Confprofessioni, Asat, Confcommercio, Cooperazione, Confesercenti, Artigiani, Agricoltori Italiani Trentino, Confagricoltura, Confindustria e Ccia – ha contribuito attivamente alla definizione del nuovo modello. Questo approccio partecipativo ha permesso di armonizzare le esigenze formative degli studenti con le richieste concrete del tessuto economico e produttivo trentino, che spesso richiedono figure professionali con qualifiche più avanzate rispetto a quelle offerte dai percorsi esistenti. L’obiettivo primario è formare individui capaci di affrontare le sfide del mercato del lavoro con autonomia, responsabilità e un solido bagaglio di competenze.Una fase sperimentale, che prenderà il via nell’autunno, coinvolgerà specifici indirizzi professionali, tra cui il tecnico della lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali, il tecnico della lavorazione e produzione lattiero caseario, il tecnico della lavorazione e produzione di prodotti a base di carne, il tecnico dell’automazione industriale, il tecnico grafico multimediale, il tecnico dell’abbigliamento e il tecnico dei prodotti tessili per la casa. Questa fase pilota permetterà di valutare l’efficacia del nuovo modello e di apportare eventuali modifiche o aggiustamenti prima della sua estensione a tutti gli indirizzi professionali. In sintesi, la riforma rappresenta un investimento strategico per il futuro del sistema educativo trentino, volto a formare professionisti competenti, innovativi e pronti ad affrontare le sfide del XXI secolo.