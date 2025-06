Formiche rosse: Eurac Research svela i segreti degli ecosistemi alpini.

Nell’Alto Adige e in un contesto europeo sempre più attento alla conservazione della biodiversità, si dispiega il progetto di ricerca internazionale MonitAnt, ideato e coordinato da Eurac Research. Questa iniziativa ambiziosa si propone di svelare i misteri della distribuzione e della resilienza delle formiche rosse dei boschi (genere *Formica*), elementi cruciali per la salute e la vitalità degli ecosistemi forestali.Le formiche rosse, spesso trascurate, rivestono un ruolo ecologico di primaria importanza. La loro attività incessante contribuisce significativamente all’aerazione del suolo, un processo essenziale per la crescita delle piante e la circolazione dell’acqua. Agiscono, inoltre, come agenti di controllo biologico, regolando le popolazioni di insetti dannosi e proteggendo le piante da attacchi parassitari. Ma il loro impatto non si limita a questo: i caratteristici formicai a tumulo, costruiti con impegno e ingegno, creano microhabitat preziosi, rifugi sicuri e fonti di nutrimento per una miriade di altre specie, contribuendo alla complessità e alla ricchezza della comunità biologica forestale.Nonostante la loro funzione cardine, la conoscenza approfondita sulla loro distribuzione geografica, la diversità genetica intrinseca e le pressioni antropiche e ambientali che le minacciano rimane frammentaria. Il progetto MonitAnt, con un approccio multidisciplinare, mira a colmare queste lacune. Un team di ricercatori dell’Istituto per l’Ambiente Alpino di Eurac Research, in collaborazione con partner internazionali, sta sviluppando un sistema di monitoraggio standardizzato, basato su protocolli scientifici rigorosi e tecniche innovative di georeferenziazione.L’elemento distintivo di MonitAnt risiede nel coinvolgimento attivo del pubblico. L’applicazione online dedicata permette a chiunque, durante le escursioni e le passeggiate nel bosco, di segnalare la presenza di formicai, fornendo informazioni cruciali per la mappatura a larga scala della distribuzione delle colonie. Questa “citizen science” trasforma l’osservazione casuale in un contributo scientifico diretto, un esempio di come la conoscenza possa essere generata e condivisa tra scienziati e cittadini.L’analisi dei dati raccolti non si limita alla semplice identificazione della localizzazione dei formicai. Il team di ricerca intende ricostruire la dinamica delle popolazioni, analizzando le condizioni ambientali che favoriscono la riproduzione e la sopravvivenza delle formiche. Inoltre, l’approccio si estende alla valutazione dell’impatto delle pratiche forestali sostenibili e delle trasformazioni naturali delle foreste, come incendi, tempeste o cambiamenti climatici, sulla salute e la resilienza delle colonie di formiche. Il progetto, con una durata prevista fino al 2026, rappresenta un investimento nella conoscenza e nella protezione di un elemento fondamentale per la salute degli ecosistemi alpini e non solo, incoraggiando un continuo flusso di dati e un dialogo aperto tra scienza e società. L’iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione e della consapevolezza collettiva per la salvaguardia del patrimonio naturale.