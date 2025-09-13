Furto di carburante a Madonna di Campiglio: denuncia due dipendenti.

L’ordinata gestione delle risorse aziendali e la fiducia reciproca tra datore di lavoro e dipendenti sono pilastri fondamentali per il corretto funzionamento di qualsiasi struttura.

Un recente episodio verificatosi a Madonna di Campiglio ha tragicamente infranto questo equilibrio, culminando nella denuncia di due dipendenti di una struttura ricettiva per reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, con un danno economico stimato in circa 7.000 euro.

L’innesco dell’indagine risale alla denuncia presentata dal titolare della struttura, che aveva rilevato la misteriosa scomparsa di due carte prepagate aziendali, strumenti essenziali per l’approvvigionamento di carburante destinato alle attività operative.

La denuncia non si limitava alla semplice perdita delle carte, ma era alimentata da una crescente preoccupazione, suscitata da anomalie riscontrate nei registri di spesa del carburante, che lasciavano presumere utilizzi non autorizzati.

La proattiva gestione del datore di lavoro, che ha prontamente informato le autorità competenti, ha permesso ai Carabinieri di avviare un’indagine meticolosa.

L’analisi dei movimenti delle carte prepagate, incrociata con le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza delle stazioni di servizio locali, ha rivelato un quadro allarmante: i due dipendenti, italiani e stranieri, avevano sistematicamente sfruttato le carte aziendali per rifornire i propri veicoli, eludendo così ogni forma di controllo e di responsabilità.

La sofisticata operazione investigativa, che ha incluso perquisizioni domiciliari mirate, ha permesso di recuperare le carte rubate e di rinvenire una quantità significativa di carburante immagazzinato in taniche, una delle quali, in particolare, è stata trovata occultata nel bagagliaio di un’auto in uso a uno dei due indagati.

Questo dettaglio suggerisce un’organizzazione preesistente e una premeditazione nell’azione fraudolenta.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle procedure aziendali e sulla necessità di implementare controlli più stringenti per la gestione di strumenti di pagamento aziendali.

La vicenda pone l’accento sull’importanza della trasparenza, della verifica dei precedenti dei dipendenti e della formazione continua in materia di etica e responsabilità professionale.

Oltre al danno economico subito dal datore di lavoro, l’incidente ha compromesso la reputazione della struttura e ha minato la fiducia nella corretta gestione delle risorse.

La giustizia è ora chiamata a stabilire le responsabilità dei dipendenti e a definire una pena adeguata, fungendo da monito per tutti coloro che intendono abusare della fiducia accordata.