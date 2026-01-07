cityfood
Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta -
Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale...

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Cronaca

Gelo polare record in Alto Adige: -25°C in vetta, lago ghiacciato.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’implacabile presa del gelo polare continua a stringere l’Alto Adige, manifestandosi con particolare intensità sulle vette più elevate.

Sulla dorsale di confine che culmina nell’Anticima della Cima Libera, a un’altitudine di 3.399 metri, la stazione meteorologica ha rilevato un minimo termico di -25 gradi Celsius, segnando il picco più rigido di questa stagione invernale.

Questo valore, estremo, testimonia l’irruzione di masse d’aria artica di eccezionale potenza, che si concentrano in quota a causa della particolare orografia del territorio.
Mentre le temperature elevate in quota creano uno scenario di gelo intenso, le condizioni a valle presentano una dinamica differente.
La copertura nuvolosa e l’azione del vento hanno mitigato parzialmente l’effetto del freddo, impedendo la formazione di valori record.

Nonostante ciò, Dieter Peterlin, meteorologo provinciale, prevede una notte successiva altrettanto limpida e gelida, con ripercussioni tangibili anche nei centri abitati, dove l’aria rarefatta favorisce la dispersione del calore.

Un fenomeno particolarmente significativo, e sempre meno frequente negli anni recenti, è l’estesa formazione di ghiaccio sul lago di Caldaro.

Questo specchio d’acqua, un tempo libero da banchisa durante l’inverno, ora vede una parte considerevole della sua superficie imprigionata nel gelo.

Ieri, misurazioni sulla riva sudorientale hanno rilevato uno spessore di 5 centimetri, un valore destinato ad aumentare con la persistenza delle basse temperature.
La formazione di ghiaccio, tuttavia, non è omogenea, con zone libere e aree più spesse.
Questa variabilità rende fondamentale un comportamento estremamente prudente per chiunque decida di percorrere il lago a piedi o con i pattini, data la presenza di insidie nascoste sotto la superficie apparentemente solida.

Il fenomeno del lago gelato, assieme alle temperature estreme in alta quota, non è solo un dato meteorologico, ma riflette un quadro più ampio di cambiamenti climatici che impattano la regione.

Le variazioni nella circolazione atmosferica, l’alterazione dei regimi di precipitazioni e l’aumento delle temperature medie globali, pur con effetti contrastanti a livello locale, contribuiscono a modificare la frequenza e l’intensità di eventi come questo, richiedendo un’analisi approfondita e una gestione consapevole del territorio.

La resilienza della comunità altoatesina, legata da sempre al ritmo delle stagioni, si pone ora la sfida di interpretare e affrontare le nuove dinamiche ambientali.

