Gelo polare record in Alto Adige: -25°C in vetta, lago ghiacciato.

L’implacabile presa del gelo polare continua a stringere l’Alto Adige, manifestandosi con particolare intensità sulle vette più elevate.

Sulla dorsale di confine che culmina nell’Anticima della Cima Libera, a un’altitudine di 3.399 metri, la stazione meteorologica ha rilevato un minimo termico di -25 gradi Celsius, segnando il picco più rigido di questa stagione invernale.

Questo valore, estremo, testimonia l’irruzione di masse d’aria artica di eccezionale potenza, che si concentrano in quota a causa della particolare orografia del territorio.

Mentre le temperature elevate in quota creano uno scenario di gelo intenso, le condizioni a valle presentano una dinamica differente.

La copertura nuvolosa e l’azione del vento hanno mitigato parzialmente l’effetto del freddo, impedendo la formazione di valori record.

Nonostante ciò, Dieter Peterlin, meteorologo provinciale, prevede una notte successiva altrettanto limpida e gelida, con ripercussioni tangibili anche nei centri abitati, dove l’aria rarefatta favorisce la dispersione del calore.

Un fenomeno particolarmente significativo, e sempre meno frequente negli anni recenti, è l’estesa formazione di ghiaccio sul lago di Caldaro.

Questo specchio d’acqua, un tempo libero da banchisa durante l’inverno, ora vede una parte considerevole della sua superficie imprigionata nel gelo.

Ieri, misurazioni sulla riva sudorientale hanno rilevato uno spessore di 5 centimetri, un valore destinato ad aumentare con la persistenza delle basse temperature.

La formazione di ghiaccio, tuttavia, non è omogenea, con zone libere e aree più spesse.

Questa variabilità rende fondamentale un comportamento estremamente prudente per chiunque decida di percorrere il lago a piedi o con i pattini, data la presenza di insidie nascoste sotto la superficie apparentemente solida.

Il fenomeno del lago gelato, assieme alle temperature estreme in alta quota, non è solo un dato meteorologico, ma riflette un quadro più ampio di cambiamenti climatici che impattano la regione.

Le variazioni nella circolazione atmosferica, l’alterazione dei regimi di precipitazioni e l’aumento delle temperature medie globali, pur con effetti contrastanti a livello locale, contribuiscono a modificare la frequenza e l’intensità di eventi come questo, richiedendo un’analisi approfondita e una gestione consapevole del territorio.

La resilienza della comunità altoatesina, legata da sempre al ritmo delle stagioni, si pone ora la sfida di interpretare e affrontare le nuove dinamiche ambientali.