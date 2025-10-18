Guido Moncher: un pioniere trentino riscoperto a Vienna

Guido Moncher: un’eredità trentina nel cuore dell’Europa CentraleUn omaggio solenne ha recentemente illuminato le aule del parlamento viennese, celebrando la figura di Guido Moncher, ingegnere e pioniere dell’aviazione trentina, in un evento promosso dall’associazione Italia-Austria.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione della sezione austriaca, ha offerto una rara opportunità di riscoprire il contributo di una figura spesso marginalizzata nei libri di storia dell’aviazione, ma di cruciale importanza per l’evoluzione tecnologica e culturale dell’Europa centrale.

Il documentario, realizzato da Mauro Vittorio Quattrina, ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di Moncher, nativo di Coredo, tracciando il suo percorso da inventore e sperimentatore, un percorso costellato di ingegno, perseveranza e un’incessante ricerca di soluzioni innovative.

L’evento ha rappresentato un ponte culturale, sottolineando l’importanza di riconoscere e valorizzare il patrimonio intellettuale e professionale delle comunità di lingua italiana sparse nell’ex Impero Austro-Ungarico.

Il senatore Luigi Spagnolli ha magistralmente contestualizzato l’importanza di figure come Moncher all’interno di un panorama storico e geografico complesso.

Ha ricordato come il Trentino, terra di incontro e di scambio culturale, abbia dato i natali a una costellazione di personalità di spicco, tra cui Carlo Antonio Martini e Bartolomeo Carneri, tutti accomunati da una solida formazione linguistica e da una vocazione all’eccellenza in contesti europei multilingue.

Questa realtà storica, spesso trascurata, ha plasmato un’identità culturale unica, capace di fondere la ricchezza del patrimonio italiano con le dinamiche di un contesto europeo in rapida evoluzione.

Fabrizio Paternoster, presidente della sezione trentina dell’associazione, ha espresso il fermo impegno dell’organizzazione nel promuovere iniziative volte a recuperare e a diffondere la conoscenza di queste figure dimenticate, sottolineando il ruolo cruciale della memoria collettiva nella costruzione dell’identità europea.

L’evento viennese si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale trentino, un’eredità troppo spesso offuscata da narrazioni dominanti.

Un elemento centrale dell’incontro è stata la discussione sul futuro museo dedicato a Guido Moncher, un progetto ambizioso volto a creare un centro di ricerca e di divulgazione scientifica, accessibile a studiosi, appassionati e giovani.

Il museo non si limiterà a esporre manufatti e documenti, ma si propone di ricostruire il contesto storico e tecnico in cui Moncher operò, stimolando la curiosità e l’interesse per le scienze dell’ingegneria.

La figura di Guido Moncher è intrinsecamente legata all’innovazione.

Il suo “elicoplano”, un prototipo tecnicamente avanzato per l’epoca, rappresenta un tentativo pionieristico di superare i limiti dell’aerodinamica tradizionale.

La sua partecipazione al Circuito Aereo di Brescia, uno dei primi eventi aerei internazionali, testimonia la sua ambizione e il suo desiderio di confrontarsi con i migliori aviatori del mondo.

La collaborazione con Gianni Caproni, un giovane ingegnere che avrebbe poi raggiunto fama internazionale, si rivelò fondamentale per la realizzazione del primo volo dell’Elodie, il suo innovativo apparecchio, il 10 gennaio 1910, un momento cruciale che segnò un punto di svolta nell’evoluzione dell’aviazione.

L’evento a Vienna ha quindi non solo onorato la memoria di un inventore, ma ha anche riaffermato l’importanza del confronto interculturale e del riconoscimento del contributo di figure spesso oscurate dalla storia.