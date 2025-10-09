Hashish, arrestato a Lana: droga nascosta in auto

Nel contesto di un’intensificata attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della stazione di Lana hanno intercettato un veicolo che destava serie preoccupazioni.

L’utilitaria, che si muoveva con un’andatura anomala e caratterizzata da una certa irregolarità, attirò immediatamente l’attenzione dei militari impegnati in un controllo di routine.

La condotta del conducente, marcata da evidenti segni di nervosismo e un’agitazione percepibile anche dall’esterno, contribuì ad alimentare i sospetti.

La decisione di avviare un inseguimento discreto si rivelò immediata, innescata dalla volontà di accertare le motivazioni di un comportamento così insolito.

La fuga, tentata dal conducente attraverso una brusca e repentina manovra, si concluse con un rapido e perentorio blocco da parte dei Carabinieri, dimostrando la prontezza e l’efficacia dell’azione.

Il conducente, identificato come un giovane italiano di 25 anni, privo di un’abitazione fissa e gravato da precedenti penali specifici legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, non oppose resistenza all’arresto.

Un’approfondita perquisizione del veicolo e della persona ha permesso di rinvenire una significativa quantità di hashish, accuratamente occultata all’interno della tasca del giaccone indossato dall’uomo.

I due panetti rinvenuti, per un peso complessivo di circa 200 grammi, rappresentano una quantità considerevole, suggestiva di un possibile coinvolgimento in attività di natura illecita più ampia.

Al termine delle formalità di rito, che hanno incluso l’identificazione precisa, la raccolta di prove e la redazione del verbale, l’arrestato è stato tradotto presso la caserma dei Carabinieri.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo che ne determinerà la responsabilità penale.

L’episodio sottolinea l’importanza di un’azione di controllo del territorio capillare e attenta, volta a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga, un’emergenza sociale che richiede un impegno costante e coordinato da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.