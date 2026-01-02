cityfood
- pubblicità -
Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Incendio a Covelano: Vigili del Fuoco al lavoro, allarme grado 3

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nella serata di ieri, un incendio di notevoli proporzioni ha interessato un garage situato a Covelano, scatenando un complesso intervento di soccorso che ha coinvolto diverse squadre di emergenza.

La gravità della situazione è stata immediatamente percepita durante il viaggio verso il luogo dell’evento, con le fiamme visibili a distanza e la consapevolezza di risorse idriche limitate, portando il comando a innalzare il livello di allarme al grado 3, il più alto per questa tipologia di intervento.
Al giungere dei Vigili del Fuoco, lo scenario era drammatico: il garage, e un veicolo custodito al suo interno, erano completamente divorati dalle fiamme, creando un’intensa colonna di fumo e un notevole sviluppo di calore.

La rapidità con cui l’incendio si era propagato suggeriva un innesco potenzialmente accelerato e richiedeva un’azione immediata e metodica.

L’intervento è stato caratterizzato da una perfetta sinergia tra le squadre provenienti da Laces, Morter, Tarres e Covelano, ognuna con ruoli specifici e complementari.

La strategia adottata ha previsto un attacco diretto per arginare la propagazione, unitamente a manovre di raffreddamento per proteggere l’edificio adiacente e le abitazioni circostanti.
Il coordinamento è stato cruciale, considerando la difficoltà di accesso e la necessità di evitare danni collaterali.
Parallelamente, la Croce Bianca ha predisposto un presidio medico per garantire la sicurezza dei soccorritori e monitorare eventuali emergenze legate all’esposizione al fumo e al calore.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a transennare l’area, gestire il traffico e raccogliere informazioni utili per le indagini sulle cause dell’incendio.

Nonostante la violenza delle fiamme, la tempestività e la professionalità dei Vigili del Fuoco hanno permesso di contenere l’incendio in tempi relativamente brevi, impedendone l’estensione all’edificio principale e limitando i danni strutturali.

L’evento sottolinea l’importanza di una preparazione costante e di una risposta coordinata per affrontare emergenze di questa natura, che possono avere conseguenze devastanti se non gestite efficacemente.
Le indagini sono in corso per determinare l’origine del rogo.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

