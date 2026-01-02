Incendio a Covelano: Vigili del Fuoco al lavoro, allarme grado 3

Nella serata di ieri, un incendio di notevoli proporzioni ha interessato un garage situato a Covelano, scatenando un complesso intervento di soccorso che ha coinvolto diverse squadre di emergenza.

La gravità della situazione è stata immediatamente percepita durante il viaggio verso il luogo dell’evento, con le fiamme visibili a distanza e la consapevolezza di risorse idriche limitate, portando il comando a innalzare il livello di allarme al grado 3, il più alto per questa tipologia di intervento.

Al giungere dei Vigili del Fuoco, lo scenario era drammatico: il garage, e un veicolo custodito al suo interno, erano completamente divorati dalle fiamme, creando un’intensa colonna di fumo e un notevole sviluppo di calore.

La rapidità con cui l’incendio si era propagato suggeriva un innesco potenzialmente accelerato e richiedeva un’azione immediata e metodica.

L’intervento è stato caratterizzato da una perfetta sinergia tra le squadre provenienti da Laces, Morter, Tarres e Covelano, ognuna con ruoli specifici e complementari.

La strategia adottata ha previsto un attacco diretto per arginare la propagazione, unitamente a manovre di raffreddamento per proteggere l’edificio adiacente e le abitazioni circostanti.

Il coordinamento è stato cruciale, considerando la difficoltà di accesso e la necessità di evitare danni collaterali.

Parallelamente, la Croce Bianca ha predisposto un presidio medico per garantire la sicurezza dei soccorritori e monitorare eventuali emergenze legate all’esposizione al fumo e al calore.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a transennare l’area, gestire il traffico e raccogliere informazioni utili per le indagini sulle cause dell’incendio.

Nonostante la violenza delle fiamme, la tempestività e la professionalità dei Vigili del Fuoco hanno permesso di contenere l’incendio in tempi relativamente brevi, impedendone l’estensione all’edificio principale e limitando i danni strutturali.

L’evento sottolinea l’importanza di una preparazione costante e di una risposta coordinata per affrontare emergenze di questa natura, che possono avere conseguenze devastanti se non gestite efficacemente.

Le indagini sono in corso per determinare l’origine del rogo.