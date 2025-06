Incendio in condominio: lutto, sgomento e sostegno alle famiglie

Un lutto profondo ha colpito la comunità, lasciando un velo di sgomento e dolore. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia della donna di ottantacinque anni, la cui perdita è avvenuta tragicamente in seguito all’incendio divampato nel condominio di via delle Corse. L’evento, di inaudita gravità, ha sconvolto la città e richiede un’azione tempestiva e coordinata.La priorità assoluta, in questo momento di emergenza, è garantire supporto concreto e duraturo alle tredici persone, tra cui cinque bambini, che si sono ritrovate senza un tetto. Grazie all’intervento dell’assessora Barbara Hölzl, che ha prontamente messo a disposizione due strutture ricettive, è stato possibile offrire loro un rifugio temporaneo. L’impegno del Comune, guidato dall’assessore Stefan Frötscher per i servizi sociali, è rivolto alla ricerca di soluzioni abitative stabili e dignitose, che consentano loro di ricostruire la propria vita con la maggiore serenità possibile.La scena che si presenta al quarto piano dell’edificio, attualmente sotto sequestro per accertamenti tecnici, è di devastazione. I vigili del fuoco, con la loro professionalità e abnegazione, operano senza sosta, affiancati dai Carabinieri che stanno conducendo un’indagine accurata per determinare le cause dell’incendio. È imperativo che le indagini procedano con la massima urgenza e trasparenza, al fine di accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di una tragedia simile.Questo evento ci interroga profondamente sulla sicurezza degli edifici, sull’importanza della manutenzione e sulla necessità di rafforzare i controlli. È nostro dovere, come amministrazione comunale, promuovere una cultura della prevenzione e della resilienza, coinvolgendo i cittadini, i condomini e le associazioni di categoria. Oltre all’immediato sostegno alle famiglie sfollate, è fondamentale avviare un processo di riflessione collettiva che ci porti a rivedere le politiche abitative e le norme di sicurezza, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti. La ricostruzione non sarà solo di muri e di case, ma anche di fiducia e di speranza. La città intera è chiamata a sostenere le vittime di questa immane perdita, offrendo loro il proprio affetto e la propria solidarietà, affinché possano ritrovare la forza di guardare al futuro.