Incidente a Caldes-Cavizzana: 7 feriti, bambini tra i soccorsi

cityfood
cityeventi
domenica 4 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento
cielo sereno
1.2 ° C
3.2 °
0.3 °
60 %
2.2kmh
0 %
Dom
3 °
Lun
3 °
Mar
2 °
Mer
2 °
Gio
2 °
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
- Pubblicità -

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Incidente a Caldes-Cavizzana: 7 feriti, bambini tra i soccorsi

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un impatto violento ha scosso il pomeriggio sulla strada provinciale che collega Caldes a Cavizzana, lasciando un bilancio di sette persone ferite.
L’incidente, verificatosi in un tratto particolarmente trafficato, ha coinvolto due veicoli, le cui dinamiche sono al momento oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
La gravità dell’evento ha immediatamente richiesto l’intervento di un’ampia squadra di soccorso, composta da due elicotteri dell’emergenza aerea e due ambulanze del 118.
La scena presentava immagini di forte impatto, con i mezzi gravemente danneggiati e i feriti che necessitavano di cure immediate.
Tra le vittime, si segnala la presenza di due bambini, di età rispettivamente 2 e 4 anni, il cui trasporto in ospedale è stato prioritario per garantire la massima tempestività nell’erogazione delle cure pediatriche specialistiche.

Le ambulanze, coadiuvate dal coordinamento del Servizio di Soccorso, hanno provveduto a stabilizzare i feriti direttamente sul posto, valutando la natura e l’entità delle lesioni.
Successivamente, i pazienti sono stati trasportati con urgenza negli ospedali di Trento e Cles, strutture dotate di reparti di terapia intensiva e chirurgia d’urgenza, in grado di affrontare le diverse criticità mediche emerse.

L’intervento aereo, reso necessario dalla complessità della situazione e dalla necessità di garantire un rapido trasferimento dei feriti più gravi, ha rappresentato un elemento cruciale per ridurre al minimo i tempi di attesa e massimizzare le possibilità di recupero.

Le indagini, condotte dalle autorità competenti, si concentreranno ora sull’analisi dei fattori che hanno contribuito all’incidente, escludendo o confermando ipotesi come l’eccesso di velocità, la guida distratta, l’inosservanza della segnaletica stradale o un possibile malfunzionamento meccanico di uno dei veicoli coinvolti.
L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico, sollevando interrogativi sulla necessità di migliorare la visibilità della carreggiata, introdurre misure di moderazione della velocità e potenziare i controlli da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di tragedie simili in futuro.
La comunità locale si è stretta attorno alle famiglie coinvolte, esprimendo solidarietà e speranza in una rapida guarigione per tutti i feriti.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap