Incidente a Caldes-Cavizzana: 7 feriti, bambini tra i soccorsi

Un impatto violento ha scosso il pomeriggio sulla strada provinciale che collega Caldes a Cavizzana, lasciando un bilancio di sette persone ferite.

L’incidente, verificatosi in un tratto particolarmente trafficato, ha coinvolto due veicoli, le cui dinamiche sono al momento oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

La gravità dell’evento ha immediatamente richiesto l’intervento di un’ampia squadra di soccorso, composta da due elicotteri dell’emergenza aerea e due ambulanze del 118.

La scena presentava immagini di forte impatto, con i mezzi gravemente danneggiati e i feriti che necessitavano di cure immediate.

Tra le vittime, si segnala la presenza di due bambini, di età rispettivamente 2 e 4 anni, il cui trasporto in ospedale è stato prioritario per garantire la massima tempestività nell’erogazione delle cure pediatriche specialistiche.

Le ambulanze, coadiuvate dal coordinamento del Servizio di Soccorso, hanno provveduto a stabilizzare i feriti direttamente sul posto, valutando la natura e l’entità delle lesioni.

Successivamente, i pazienti sono stati trasportati con urgenza negli ospedali di Trento e Cles, strutture dotate di reparti di terapia intensiva e chirurgia d’urgenza, in grado di affrontare le diverse criticità mediche emerse.

L’intervento aereo, reso necessario dalla complessità della situazione e dalla necessità di garantire un rapido trasferimento dei feriti più gravi, ha rappresentato un elemento cruciale per ridurre al minimo i tempi di attesa e massimizzare le possibilità di recupero.

Le indagini, condotte dalle autorità competenti, si concentreranno ora sull’analisi dei fattori che hanno contribuito all’incidente, escludendo o confermando ipotesi come l’eccesso di velocità, la guida distratta, l’inosservanza della segnaletica stradale o un possibile malfunzionamento meccanico di uno dei veicoli coinvolti.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico, sollevando interrogativi sulla necessità di migliorare la visibilità della carreggiata, introdurre misure di moderazione della velocità e potenziare i controlli da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire il verificarsi di tragedie simili in futuro.

La comunità locale si è stretta attorno alle famiglie coinvolte, esprimendo solidarietà e speranza in una rapida guarigione per tutti i feriti.