Incidente al Passo Rombo: tre feriti, due in condizioni critiche.

Un tragico incidente ha scosso la viabilità in direzione del Passo Rombo nel primo pomeriggio, lasciando tre persone ferite, due delle quali versano in condizioni critiche. Lo scontro, verificatosi intorno alle 14:00, ha coinvolto due motocicli, le cui dinamiche sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.L’impatto, avvenuto in un tratto di strada caratterizzato da una visibilità variabile e potenzialmente esposto a correnti d’aria, ha generato un impatto violento che ha reso necessario un intervento immediato e coordinato di diverse forze di soccorso. I Carabinieri, responsabili della gestione della sicurezza stradale e delle prime indagini, hanno rapidamente delimitato l’area, garantendo la sicurezza dei soccorritori e prevenendo ulteriori incidenti.La Croce Bianca, con la sua squadra di operatori sanitari altamente specializzati, ha provveduto alla valutazione clinica dei feriti e alla stabilizzazione delle loro condizioni mediche in loco. La gravità delle lesioni riportate, presumibilmente fratture multiple e traumi cranici, ha reso imprescindibile il trasporto d’urgenza in strutture ospedaliere di riferimento.Due elicotteri del servizio di soccorso alpino sono stati immediatamente allertati e hanno provveduto a trasportare i feriti più gravi rispettivamente agli ospedali di Bolzano e Merano, ottimizzando i tempi di percorrenza e garantendo l’accesso a cure intensive specialistiche. Il Vigili del Fuoco, con la loro esperienza e attrezzatura, si sono occupati di rimuovere i mezzi incidentati e di ripristinare la viabilità, collaborando attivamente con le altre forze di soccorso.Le indagini sono in corso per determinare con precisione le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio figurano l’eccesso di velocità, una manovra improvvisa, e la possibile presenza di fattori ambientali come la scarsa visibilità dovuta a condizioni meteorologiche avverse o il riverbero del sole. La ricostruzione completa dell’accaduto richiederà l’analisi accurata delle testimonianze, l’esame dei mezzi coinvolti e la verifica di eventuali irregolarità nella documentazione alla guida.L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in zone di montagna, spesso caratterizzate da strade strette e tortuose, con traffico intenso durante la stagione estiva e da condizioni meteorologiche imprevedibili. Un monito a tutti i motociclisti e agli automobilisti a prestare la massima attenzione, rispettare i limiti di velocità e adottare uno stile di guida prudente e responsabile, consapevole dei rischi e delle potenziali conseguenze di un errore. L’intervento coordinato delle forze di soccorso ha permesso di gestire l’emergenza e di garantire le cure necessarie ai feriti, ma la tragicità dell’evento sottolinea l’importanza di un impegno costante per la prevenzione degli incidenti stradali e la tutela della vita umana.