Incidente sul Brento: Alpinista Svizzera Caduta e Soccorsa

Nella mattinata odierna, il Monte Brento è stato teatro di un incidente alpinistico che ha visto protagonista una giovane arrampicatrice svizzera di 24 anni.

L’evento, verificatosi lungo la via “L’Aspettativa dei Mondi Superiori”, ha messo a dura prova la prontezza e l’efficienza dei soccorsi alpini del Trentino.

L’incidente si è manifestato durante la progressione lungo il sesto tiro, un tratto tecnicamente impegnativo che richiede una notevole abilità e attenzione.

Un distacco roccioso inaspettato, una piccola frana involontaria, ha colpito la climber alla testa, provocando la rottura del casco protettivo e, conseguentemente, la perdita improvvisa della presa.

La caduta, seppur controllata dalla corda, si è estesa per circa dieci metri, depositando la giovane alpinista in una posizione precaria.

La gravità della situazione ha immediatamente generato una richiesta di soccorso urgente, inoltrata alle 10:20 tramite il Numero Unico per le Emergenze 112.

La Centrale Unica di Emergenza, valutando la complessità del terreno e la potenziale pericolosità della situazione, ha attivato il protocollo di soccorso in quota, richiedendo l’intervento di un elicottero del Suem (Soccorso Umanitario per Emergenze) e mobilitando tre operatori specializzati della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, pronti a intervenire a terra.

La gestione dell’intervento ha richiesto una pianificazione precisa e coordinata.

Il tecnico di elisoccorso, dopo un accurato sopralluogo aereo, è stato sbarcato sulla sosta immediatamente inferiore, dove si trovava il compagno di cordata, il quale, seppur turbato, si è dimostrato collaborativo e in grado di fornire informazioni utili sulla condizione della climber.

Successivamente, il tecnico è stato verricellato verso l’infortunata, sospesa alle corde e cosciente, ma evidentemente provata dall’impatto e dalla caduta.

La complessa operazione di recupero, resa più ardua dalla verticalità del percorso e dalla necessità di garantire la sicurezza di tutti gli operatori, ha visto l’utilizzo di tecniche di verricellamento avanzate.

Una volta stabilizzata e imbragata, la climber è stata sollevata a bordo dell’elicottero tramite verricello.

Il compagno di cordata è stato poi recuperato con una seconda rotazione dell’elicottero, completando così l’evacuazione dell’intera squadra.

Infine, l’alpinista è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento per ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della prevenzione in ambiente montano, della valutazione costante dei rischi intrinseci all’arrampicata e della preparazione dei soccorritori per fronteggiare situazioni di emergenza in alta quota.