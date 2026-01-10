Interruzione ferroviaria in Trentino per residuo bellico: disagi e sostituzioni con autobus.

Domenica 11 gennaio, tra le ore 9:30 e le 14:30, la rete ferroviaria trentina sarà oggetto di un’interruzione significativa, disposta dal Commissariato del Governo di Trento, a causa della complessa operazione di disinnesco e rimozione di un residuo bellico rinvenuto nel territorio comunale di Rovereto.

La durata precisa dell’intervento, e quindi la ripresa del regolare servizio ferroviario, dipenderà direttamente dall’avanzamento e dal completamento delle attività svolte dagli specialisti artificieri, rendendo l’orario di termine non predeterminabile con assoluta certezza.

L’interruzione avrà un impatto diffuso sulla mobilità ferroviaria regionale e interregionale, coinvolgendo un’ampia porzione di territorio tra Ala e Trento.

Nello specifico, tutte le corse regionali di Trenitalia, che intersecano il tratto interessato, saranno cancellate.

La perturbazione si estende anche ai Regionali Veloci, che subiranno l’interruzione tra Bolzano e Verona Porta Nuova, creando una frattura significativa nella connessione tra il Triveneto e la pianura padana.

Per mitigare le conseguenze di questa emergenza sulla continuità del servizio pubblico, Trenitalia ha predisposto un piano di riorganizzazione con l’impiego di autobus sostitutivi.

Questa soluzione, pur necessaria, comporta inevitabilmente un aumento dei tempi di percorrenza, esposti alle variabili del traffico stradale, e una potenziale riduzione della disponibilità di posti a sedere rispetto all’offerta ferroviaria ordinaria.

Si precisa che, per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio di trasporto su strada, non sarà consentito il trasporto di biciclette né di animali domestici, fatta eccezione per i cani guida, fondamentali per l’assistenza alle persone con disabilità visiva.

Al fine di supportare i viaggiatori durante questo periodo di disservizio, è stato potenziato il servizio di assistenza nelle stazioni di Trento, Rovereto e Ala, con personale dedicato alla gestione delle informazioni e alla facilitazione degli spostamenti.

Le corse a lunga percorrenza Frecciarossa 8502, 8506, 8525 e 9721 vedranno la loro tratta limitata a Verona Porta Nuova, con conseguente soppressione del collegamento tra Verona e Bolzano.

Analogamente, l’Intercity 611, in direzione Bolzano – Bari, subirà ritardi, richiedendo un adeguamento dei tempi di percorrenza per minimizzare le ripercussioni sulla programmazione dei viaggi.

La situazione rappresenta una sfida logistica complessa, che richiede la massima collaborazione da parte di tutti gli utenti al fine di garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti alternativi.